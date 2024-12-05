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Genç oyuncunun panik anları: Flaşlar patladı, eller ayrıldı

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#Yağız Can Konyalı#Yıldız Tilbe#Yasemin Özilhan
Genç oyuncunun panik anları: Flaşlar patladı, eller ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 08:55

Yağız Can Konyalı önceki gece Etiler’de bulunan Kütüphane adlı mekândaydı.

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Oyuncu, gecenin sonunda mekândan bir kadınla el ele çıktı. Flaşların patlamasıyla panikleyen ikili, ellerini ayırdı. Konyalı, “El ele gördük sizi, hanımefendi yeni sevgiliniz mi?” diye soran muhabirlere “Hayır, değil. İyi geceler” diyerek uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)

Genç oyuncunun panik anları: Flaşlar patladı, eller ayrıldı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Sürpriz konuk

Salı geceleri Cahide Palazzo’da dinleyicileriyle buluşan Yıldız Tilbe, önceki akşam sahnesinde Deniz Seki’yi ağırladı.

Genç oyuncunun panik anları: Flaşlar patladı, eller ayrıldı


Anılarını anlatarak geceye renk katan iki sanatçı, “Kop Gel Günahlarından” şarkısında düet yaptı. (Sayit DURMAZ)

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Ben o gece evdeyim

Yasemin Özilhan önceki gün Etiler’de objektife takıldı. Giyim stiliyle dikkat çeken ünlü isim, yılbaşı gecesi için plan yapıp yapmadığı sorusuna “Evde olacağız gibi gözüküyor, ne yapacağız bilmiyorum” yanıtını verdi. 

Genç oyuncunun panik anları: Flaşlar patladı, eller ayrıldı

 Daha önce yakın arkadaşı Kerem Bürsin ve yeni sevgilisi Melisa Tapan’la yemeğe çıkacağını söyleyen Özilhan, o buluşma sorulunca da “Kerem İzmir’de çekimde, henüz plan yapmadık” dedi. (Deniz BOY)

2024 bize güzeldi

Şahin Irmak ve Asena Tuğal çifti, önceki gün Etiler’de köpeklerini gezdirirken görüntülendi.

Genç oyuncunun panik anları: Flaşlar patladı, eller ayrıldı

Çift, 2024 yılını değerlendirdi: “Kişisel olarak güzel bir yıl oldu. Çalıştık ve güzel işler yaptık. Bir de taşınma durumu yaşandı. Her yer inşaata döndü. Oturduğumuz binaya kentsel dönüşüm kararı çıktı. O yüzden biz de evimizi taşıdık ama yine buralardayız.”  (Deniz BOY)

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Üçüncü sezon geliyor

Doğu Demirkol’un başrolünü üstlendiği komedi dizisi “Doğu”nun üçüncü sezonu yakında izleyicisiyle buluşacak.

Genç oyuncunun panik anları: Flaşlar patladı, eller ayrıldı

Dizinin yeni sezon tanıtımı yayınlandı. BKM Mutfak yapımı dizide, Doğu’nun hayatını sorgulama süreci, ekonomik zorluklar, ilişki çıkmazları ve aile içi çatışmaları muzip bir dille izleyiciye aktarılacak. Yönetmenliği Cem Terbiyeli’nin yaptığı dizide Evliya Aykan, Ege Kökenli, Kubilay Tuncer, Banu Fatocan, Keremcem ve Ayşe Kırca rol alıyor.

İddialı işler yapacağız

Maderzat, “N’apim Tabiatım Böyle” ve “Maderzat” şarkılarıyla müzik piyasasına ilk adımı attı.

Genç oyuncunun panik anları: Flaşlar patladı, eller ayrıldı

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Rüzgar Pehlivan ile Serdar Aksoy tarafından kurulan grubun lansman partisi önceki akşam Maslak’ta düzenlendi. Grup rock müziğe yeni bir soluk getirmek istediğini söyledi: “20 yeni şarkımız yayınlanacak. İddialı işler yapacağız.”

Şevket ve Şükrü yıllar sonra buluştu

Bir döneme damga vuran fenomen dizi “Bizimkiler”de abi-kardeşi canlandıran Erdal Özyağcılar ve Cihat Tamer, 35 yıl sonra filmde buluştu. İki usta oyuncu, “Şam’piyonlar-Satrancın Gizemli Taşları” filmi için kamera karşısına geçti.

Genç oyuncunun panik anları: Flaşlar patladı, eller ayrıldı


Özyağcılar “Şevket ve Şükrü yine yan yana. Yıllar sonra bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz” dedi. Tamer de “35 sene olmuş, uzun zaman. Güzel bir ekiple yeniden bir aradayız” diye konuştu. Film, 10 Ocak 2025’te vizyona girecek.

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#Yağız Can Konyalı#Yıldız Tilbe#Yasemin Özilhan

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