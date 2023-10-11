Genç oyuncudan duygulandıran paylaşım: En çok istediğim şeydi kız babası olmak!

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Metin Pıhlıs
En çok istediğim şeydi kız babası olmak. O yüzden Dünya Kız Çocukları Günü'nü büyük bir mutlulukla kutluyorum. Seni çok seviyoruz Parla.
Kız babası olmak... Mükemmel bir şey!
Kız çocukları göz bebeklerimizdir. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun!..
Ezo Sunal
Canım kız çocukları, farkındalık yaratmak için kutlanacak en güzel en anlamlı günlerden…
Özgül Kavruk
Dünya kız çocukları günün kutlu olsun.
Seray Sever
Dünya Kız Çocukları Günü'müz kutlu olsun. Hep mutlu olsunlar yavrularımız... Rabbim onları korusun.