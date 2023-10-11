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Genç oyuncudan duygulandıran paylaşım: En çok istediğim şeydi kız babası olmak!

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#Dünya Kız Çocukları Günü#Şahan Gökbakar#Erol Evgin
Genç oyuncudan duygulandıran paylaşım: En çok istediğim şeydi kız babası olmak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 15:26

Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü! Kız çocuk sahibi ünlü isimler bugüne özel mesajları sosyal medya hesaplarında yayınladılar. İşte o paylaşımlar...

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Metin Pıhlıs

En çok istediğim şeydi kız babası olmak. O yüzden Dünya Kız Çocukları Günü'nü büyük bir mutlulukla kutluyorum. Seni çok seviyoruz Parla.

Genç oyuncudan duygulandıran paylaşım: En çok istediğim şeydi kız babası olmak

Şahan Gökbakar

Kız babası olmak... Mükemmel bir şey!

Genç oyuncudan duygulandıran paylaşım: En çok istediğim şeydi kız babası olmak

Erol Evgin

Kız çocukları göz bebeklerimizdir. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun!..

Genç oyuncudan duygulandıran paylaşım: En çok istediğim şeydi kız babası olmak

Ezo Sunal

Canım kız çocukları, farkındalık yaratmak için kutlanacak en güzel en anlamlı günlerden…

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Genç oyuncudan duygulandıran paylaşım: En çok istediğim şeydi kız babası olmak

Özgül Kavruk

Dünya kız çocukları günün kutlu olsun.

Genç oyuncudan duygulandıran paylaşım: En çok istediğim şeydi kız babası olmak

Seray Sever

Dünya Kız Çocukları Günü'müz kutlu olsun. Hep mutlu olsunlar yavrularımız... Rabbim onları korusun.

Genç oyuncudan duygulandıran paylaşım: En çok istediğim şeydi kız babası olmak

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#Dünya Kız Çocukları Günü#Şahan Gökbakar#Erol Evgin

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