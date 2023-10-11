Genç oyuncudan duygulandıran paylaşım: En çok istediğim şeydi kız babası olmak!

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Metin Pıhlıs

En çok istediğim şeydi kız babası olmak. O yüzden Dünya Kız Çocukları Günü'nü büyük bir mutlulukla kutluyorum. Seni çok seviyoruz Parla.





Şahan Gökbakar

Kız babası olmak... Mükemmel bir şey!

Erol Evgin

Kız çocukları göz bebeklerimizdir. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun!..

Ezo Sunal

Canım kız çocukları, farkındalık yaratmak için kutlanacak en güzel en anlamlı günlerden…

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Özgül Kavruk

Dünya kız çocukları günün kutlu olsun.

Seray Sever

Dünya Kız Çocukları Günü'müz kutlu olsun. Hep mutlu olsunlar yavrularımız... Rabbim onları korusun.