Genç oyuncu sevgilisiyle tekne tatilinde

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Yakın arkadaşı oyuncu Meltem Akçöl ve sevgilisi Samet Vuruşan’la tatile çıkan Rabia Soytürk, önceki gün Bozburun’a demirledikleri teknede objektife yansıdı.

Oyuncu, suya attığı plastik halkaların içine atlamaya çalışarak deniz keyfini oyuna dönüştürdü.

Samet Vuruşan da gün boyunca Rabia Soytürk’le yakından ilgilendi.

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Sevgilisine denizden çıkar çıkmaz havlusunu veren Vuruşan, genç kadının bandanasını bağlamasına da yardımcı oldu.

(Kamil SÜMER)

Ben de olsam linçlerdim

“Çocuklara katlanamıyorum. Sürekli ağlayan ve derdini ağlayarak anlatan bir şeye tahammülüm yok” açıklamasıyla gündeme gelen İrem Derici, kendisine tepki gösterenlere bu kareyle yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, mayolu fotoğrafını Instagram’da “Ben de olsam bunu hobi olarak linçlerdim” notuyla paylaştı.