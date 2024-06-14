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Genç oyuncu sevgilisiyle tekne tatilinde

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#Rabia Soytürk#Samet Vuruşan#İrem Derici
Genç oyuncu sevgilisiyle tekne tatilinde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 15:36

Yaz sezonunun startını Marmaris’te veren Rabia Soytürk, tatil yaptığı teknede görüntülendi.

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Yakın arkadaşı oyuncu Meltem Akçöl ve sevgilisi Samet Vuruşan’la tatile çıkan Rabia Soytürk, önceki gün Bozburun’a demirledikleri teknede objektife yansıdı.

Genç oyuncu sevgilisiyle tekne tatilinde

Oyuncu, suya attığı plastik halkaların içine atlamaya çalışarak deniz keyfini oyuna dönüştürdü.

Genç oyuncu sevgilisiyle tekne tatilinde

Samet Vuruşan da gün boyunca Rabia Soytürk’le yakından ilgilendi.

Genç oyuncu sevgilisiyle tekne tatilinde

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Sevgilisine denizden çıkar çıkmaz havlusunu veren Vuruşan, genç kadının bandanasını bağlamasına da yardımcı oldu.
(Kamil SÜMER)

Genç oyuncu sevgilisiyle tekne tatilinde

Ben de olsam linçlerdim

“Çocuklara katlanamıyorum. Sürekli ağlayan ve derdini ağlayarak anlatan bir şeye tahammülüm yok” açıklamasıyla gündeme gelen İrem Derici, kendisine tepki gösterenlere bu kareyle yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, mayolu fotoğrafını Instagram’da “Ben de olsam bunu hobi olarak linçlerdim” notuyla paylaştı.

Genç oyuncu sevgilisiyle tekne tatilinde

 

 

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#Rabia Soytürk#Samet Vuruşan#İrem Derici

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