Nevra Serezli: Genç olsaydım bütün dizilerde başroldüm

Sinema ve tiyatronun usta ismi Nevra Serezli, ‘Banu Noyan’la En Moda’ programında dikkat çekici açıklamalar yaptı. Sanatçı, “Metin Serezli’yle olan eski fotoğraflarınıza baktım, bir dünya güzeli var. Acaba o zamanın Nevra-Metin Serezli çifti, bugün kimler olabilir?” diye soran Banu Noyan’a şöyle yanıt verdi:

“Bilemiyorum, vardır herhalde bizim gibi çiftler. Aynı meslekte olup da beraber hem tiyatro, hem dizi, hem film, hem dublaj yapmak güzel bir şey tabii. 45-50 yıla yakın bir beraberlik var. Hani ‘Gençliğinde güzeldin’ diyorsun ya, ben hiç güzelliğin faydasını görmedim ki. Ne avantajı oldu o devirde; tiyatroda güzel genç kız rolü varsa Haldun Dormen otomatikman o rolü bana veriyordu. Ama şimdi o yaşta, o güzellikte olsaydım, bütün dizilerin tabii ki başrol oyuncusu olacaktım.”

‘ABLA BE ÇOK YAŞLANMIŞSIN’

Gençliğinde sinema tekliflerini geri çevirdiğini anlatan Nevra Serezli, “Bana o devirde çok sinema teklifi geldi, istemedim. Ben hep tiyatroda oynayayım dedim. Yaşlandıktan sonra sinema yaptım. Bir taksiye biniyorum, şoför beni tanıyor. Sonra dönüyor, ‘Abla be çok yaşlanmışsın’ diyor. ‘Sen beni nereden hatırlıyorsun?’ diye soruyorum, ‘Kemal Sunal’la filmlerinizden’ diyor. ‘O zamanlar ben 30 küsur yaşındaydım’ diyorum.”

EVLİLİĞİMDE GEYŞA DA OLDUM

Nevra Serezli programda 2013 yılında hayatını kaybeden 45 yıllık eşi Metin Serezli’yle evliliğini de anlattı. Sanatçı, “Nasıl bir eştiniz?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Kitabına uygun bir eştim. Yani kocasına hep saygı gösteren, bazen onu fazladan pohpohlayan. Çünkü erkekler pohpohlamaktan hoşlanır. ‘Ne yakışıklısın, müthişsin, ne akıllı adamsın’ falan derdim. Arada bir de geyşalık yapardım; hani olmayacak zamanda kahvesini götürmek, çayını götürmek, kahvaltısını önüne götürmek gibi. Şımartmak yani. Ama tabii her şey karşılıklı, o da yapardı, o da şımartırdı beni.”

TRAFİKTE SİNİRİMİ İÇİME ATIYORUM

Nevra Serezli, sanatçıların topluma örnek teşkil ettiklerini söyledi: “Sanatçı topluma örnek olmalıdır lafını severim. Madem bir şeyin öncülüğünü yapıyorsunuz, sanatçı bir adım ileride diyorsunuz, o zaman toplum içinde bütün davranışlarınızla örnek olmak zorundasınız. Şu kadarını söyleyeyim; artık İstanbul’da araba kullanmak ne kadar felaket bir şey biliyorsunuz. Bazen şurama kadar geliyor sinir içinde araba kullanırken, o bile çıkamıyor ağzımdan. Ay ayıp olur, şimdi birisi dönüp de ‘Nevra Hanım size yakıştıramadım’ der diye. Onu bile tutuyorum, içime atıyorum.”