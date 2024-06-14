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'Genç bir kadını evinde alıkoydu' iddialarına Hasan Can Kaya'dan açıklama geldi!

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#Hasan Can Kaya#Konuşanlar#Levent
Genç bir kadını evinde alıkoydu iddialarına Hasan Can Kayadan açıklama geldi
Onur KARADEMİR
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 10:52

Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç bir kadını evinde alıkoyduğu iddia edildi. Çıkan haberlerin ardından Kaya'dan açıklama geldi; 'Böyle bir şey yaşanmadı. İftira atanlara yönelik tüm yasal haklarımı kullanacağımın bilinmesini isterim'

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İddiaya göre; Hasan Can Kaya katıldığı üniversite mezuniyet partisinde 23 yaşında genç bir kızla tanıştı. İkili samimiyeti ilerletti Kaya'nın Levent'teki evine gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde genç kız evden ayrılmak istedi, Kaya buna izin vermedi. Arkadaşlarına 'beni kurtarın' mesajıyla konum atan genç kız, polis baskınıyla evden kurtarıldı.

Emniyette ifadesi alınan genç kız Kaya'dan şikayetçi olmadı.

Savcılık tutanak tutulması sonrasında emniyette bulunan Hasan Can Kaya'nın serbest bırakılmasını talimatını verdi.

Genç bir kadını evinde alıkoydu iddialarına Hasan Can Kayadan açıklama geldi

BÖYLE BİR ŞEY YAŞANMADI! 

Çıkan haberlerin ardından Hurriyet.com.tr'ye konuşan Hasan Can Kaya, 'Tamamen yalan haber, böyle bir şey yaşanmadı. Bahse konu haberler gerçek dışı iddialardan ibaret olup, ahlaksızca iftira atanlara yönelik tüm yasal haklarımı kullanacağımın bilinmesini isterim.' dedi.

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Kaya daha sonra sosyal medya hesabından, 'Arkadaşlar itibar suikastı var. Her yere aynı anda aynı yalanlar servis edilmiş. Sabahtan beri okuduğum mide bulandırıcı; Emniyet, savcılık, gözaltı, madde verme, alıkoyma vb. iftiraları atanlardan hukuk önünde hesap soracağım. Büyük şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyim." mesajını paylaştı.

Yapılan araştırmalar sonrası konuyla ilgi resmi bir işlem ve müracaatın olmadığı öğrenildi.

 

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#Hasan Can Kaya#Konuşanlar#Levent

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