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Gelirini depremzede çocuklara bağışladı

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#Aşkım Kapışmak#İlişkiler Komedisi#Deprem
Gelirini depremzede çocuklara bağışladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 07:39

Aşkım Kapışmak ilişkileri anlattığı stand up gösterisini önceki akşam sergiledi. Etkinliğin geliri ise depremzede çocuklara bağışlandı.

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Davranış bilimleri ve iletişim uzmanı Aşkım Kapışmak önceki akşam “İlişkiler Komedisi” isimli stand up gösterisiyle Maximum Uniq’te sahne aldı.

Kapışmak, kadın ve erkek doğasındaki farklılıkları mizahi bir dille anlattı.

Aşkım Kapışmak, gösteriden elde edilen gelirin tümünü deprem bölgesinde ailesini kaybetmiş, İstanbul’da yaşamını sürdüren 0-3 yaş arasındaki çocuklara bağışladı.

Gelirini depremzede çocuklara bağışladı

Kapışmak, yoğun ilgi üzerine yazın açık hava sahnelerinde, 2023’ün son çeyreğinde ise Avrupa turnesinde sevenleriyle buluşacağını söyledi.

 

 

 

 

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#Aşkım Kapışmak#İlişkiler Komedisi#Deprem

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