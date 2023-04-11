Gelirini depremzede çocuklara bağışladı

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Davranış bilimleri ve iletişim uzmanı Aşkım Kapışmak önceki akşam “İlişkiler Komedisi” isimli stand up gösterisiyle Maximum Uniq’te sahne aldı.
Kapışmak, kadın ve erkek doğasındaki farklılıkları mizahi bir dille anlattı.
Aşkım Kapışmak, gösteriden elde edilen gelirin tümünü deprem bölgesinde ailesini kaybetmiş, İstanbul’da yaşamını sürdüren 0-3 yaş arasındaki çocuklara bağışladı.
Kapışmak, yoğun ilgi üzerine yazın açık hava sahnelerinde, 2023’ün son çeyreğinde ise Avrupa turnesinde sevenleriyle buluşacağını söyledi.