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Geliri çocuklara aktarılacak

#İzmir Fashion Week#İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği#Moda
Geliri çocuklara aktarılacak

Bu yıl 8. kez yapılacak olan İzmir Fashion Week'in basın toplantısı İzmir Beyond Otel’de gerçekleşti.

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Toplantıya Rönesans Ajans ev sahipliğinde İzmir Fashion Week Kurucusu Akif Örük başta olmak üzere , EGSD Başkanı Hayati Ertuğrul, Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Esin Özyiğit, ALDEG Grup Başkanı Ali Değirmen, Sedimega Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Güney Avcı, İzmir Agora Lions Kulübü Başkanı Buket Yitmen ve Rönesans Ajansa bağlı mankenler katıldı.
20-23 Ocak’ta tasarımcı ve markaların defilelerinin yer alacağını belirten İzmir Fashion Week Kurucusu Akif Örük, “Bu kez beş yıldızlı oteller yerine çok daha keyifli bir mekan olan Alsancak’ta bulunan eski tütün deposunu kullanacağız. Sektörde yenilikler ve farklılıklar yaratmak için çabalıyoruz. 4 Gün boyuca 16 defile moda severlere sunulacak. Ece Begüm Yücetan, Wilma Elles, Didem Soydan, Elif Ece Uzun,Gizem Barlak, Ebru Öztürk gibi önemli isimler bizlerle olacak ” dedi.

Geliri çocuklara aktarılacak

Defile Geliri Çocuklara

Esin Özyiğit’in tasarımlarının yer alacağı İzmir Fashion Week’in kapanış defilesinin davetiyelerinden toplanan gelirinin onkoloji tedavisi gören çocuklara aktarılacak. Özyiğit; “İzmir Agora Lions Kulübü’nün katkıları ile İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği’ne katkı sağlamak amacı ile elde edilen geliri tedavi gören çocuk ve yakınlarına aktaracağız. İlk kez moda dünyasında böyle bir dayanışma sergilenecek” dedi.

 

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#İzmir Fashion Week#İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği#Moda

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