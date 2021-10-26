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Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir, rahatsızlığı ne? MasterChef Yeşim Öksüz balon görünce fenalaştı!

#Gelinim Mutfakta Yeşim#Yeşim Öksüz Kimdir#Gelinim Mutfakta Yeşim Öksüz
Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir, rahatsızlığı ne MasterChef Yeşim Öksüz balon görünce fenalaştı

Hafta içi her gün gelinlerin mutfakta hünerlerini sergilediği Gelinim Mutfakta gündemden düşmüyor. Yarışmacı gelinlerden Gelinim Mutfakta Yeşim canlı yayında balonu görünce fenalaştı. Kayınvalideler ve gelinler tarafından paniğe neden olan Yeşim Öksüz'ün rahatsızlığı merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir, rahatsızlığı ne? İşte detaylar...

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Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'da gelinlerden Yeşim Öksüz'ün, balonları görünce fenalaşması paniğe neden oldu. Yarışmacılardan Damla'nın balonların olduğu davetiyesini görünce fenalık geçiren Gelinim Mutfakta Yeşim, bir an nefes alamadı. Hikayesini anlatan Yeşim Öksüz, bu durumun çocukluktan gelen bir sorun olduğunu, eskiden dev bir balonun üzerinde patlaması sonucu balon korkusunun oluştuğunu ve o günden sonra ne zaman balon görse nefesinin kesildiğini anlatarak şaşkınlığa neden oldu.

GELİNİM MUTFAKTA YEŞİM KİMDİR?

Aslen Adıyamanlı olan Yeşim Öksüz 8 Aralık 1991 tarihinde dünyaya geldi. Lisede grafik tasarım eğitimi aldıktan sonra üniversitede fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümünden mezun oldu. 4 yıllık evli olan Yeşim Öksüz’ün 2.5 yaşında bir oğlu var. Tiyatro ve oyunculuk eğitimi alan Yeşim Öksüz, Alya Algan ve Barış Yöş gibi isimlerle çalıştı.

Yarışmada farklı tarzıyla dikkat çeken Gelinim Mutfakta Yeşim, her gün sıra dışı saç ve makyajıyla da merak konusu oluyor.

 

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