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Perihan Savaş'a gelini 'teyze' diyor

Güncelleme Tarihi:

#Perihan Savaş#Melis Ketenci#Zafer Savaş
Perihan Savaşa gelini teyze diyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 07:40

Perihan Savaş, oğluyla hazırladığı yeni programının ilk bölümünde gelini Melis Ketenci’yi ağırladı. Ketenci’nin usta oyuncuya “anne” yerine “teyze” diye hitap etmesi dikkat çekti.

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İLK KONUK AİLEDEN

Usta oyuncu Perihan Savaş’ın oğlu şef Zafer Savaş’la sunduğu “Savaşların Mutfağı” adlı yemek programı YouTube’da yayına girdi. Programın ilk konuğu, Zafer Savaş’ın eşi Melis Ketenci oldu.

Perihan Savaş’ın “Kızım” diye hitap ettiği gelininin usta oyuncuya “Teyze” demesi izleyenlerin dikkatini çekti.

Perihan Savaşa gelini teyze diyor

‘ANNEYE GEREK YOK’

Melis Ketenci, Perihan Savaş’a “anne” yerine “teyze” demesinin nedenini şöyle açıkladı:

“Biz Perihan Teyze’yle daha evlenirken konuşmuştuk. Savaş’la öncesinde arkadaştık. O zamanlar ben ‘Perihan Teyze’ diyordum. Evlenince ‘Nasıl daha iyi olur?’ diye sormuştum. O da ‘Perihan Teyze diyebilirsin, anne demene gerek yok’ demişti. Öyle devam ediyoruz.”

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Perihan Savaşa gelini teyze diyor

 

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#Perihan Savaş#Melis Ketenci#Zafer Savaş

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