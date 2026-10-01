Perihan Savaş'a gelini 'teyze' diyor

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İLK KONUK AİLEDEN

Usta oyuncu Perihan Savaş’ın oğlu şef Zafer Savaş’la sunduğu “Savaşların Mutfağı” adlı yemek programı YouTube’da yayına girdi. Programın ilk konuğu, Zafer Savaş’ın eşi Melis Ketenci oldu.

Perihan Savaş’ın “Kızım” diye hitap ettiği gelininin usta oyuncuya “Teyze” demesi izleyenlerin dikkatini çekti.

‘ANNEYE GEREK YOK’

Melis Ketenci, Perihan Savaş’a “anne” yerine “teyze” demesinin nedenini şöyle açıkladı:

“Biz Perihan Teyze’yle daha evlenirken konuşmuştuk. Savaş’la öncesinde arkadaştık. O zamanlar ben ‘Perihan Teyze’ diyordum. Evlenince ‘Nasıl daha iyi olur?’ diye sormuştum. O da ‘Perihan Teyze diyebilirsin, anne demene gerek yok’ demişti. Öyle devam ediyoruz.”

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