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Geleceğin Güçlü Kadınları için...

#Çağla Şıkel#Ezgi Mola#Burcu Kara
Geleceğin Güçlü Kadınları için...

24 ünlü kadın, genç kızların eğitimine destek olmak için “Geleceğin Güçlü Kadınları” projesinde bir araya geliyor. Proje kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Maximum Uniq Hall’de bir defile düzenlenecek.

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Kadın tasarımcıların “1940’lardan günümüze” konseptiyle hazırladığı tasarımları podyumda Aslı Bekiroğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Biran Damla Yılmaz, Burcu Kara, Cansu Tosun, Ebru Şahin, Ezgi Eyüboğlu, Hazal Filiz Küçükköse, İlayda Alişan ve Sedef Avcı’nın da aralarında bulunduğu 24 ünlü isim taşıyacak.

Çağla Şıkel’in sunacağı gecede, defile sonrası Cem Yılmaz’ın yöneteceği bir açık artırma yapılacak. Gece, Göksel’in şarkılarıyla renklenecek. Açık artırma ve bilet satışından elde edilecek tüm gelir, üniversite öğrencisi genç kadınların desteklenmesi için Toplum Gönüllüleri Vakfı burs fonlarına aktarılacak.

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