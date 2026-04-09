'Geçen hafta da bugün de dileğim aynı: Babam' İbrahim Tatlıses'e çocuklarından tam destek!

Yoğun bakımda tedavi gören İbrahim Tatlıses’in ailesi zor günlerde birlik oldu. Tatlıses’in arasının açık olduğu çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak, babalarını hastanede ziyaret etti. Geçen yıl Bodrum’da yaşadıkları kavga sonrası Tatlıses’in dava açtığı kızı Dilan Çıtak ile sanatçının mahkemeden uzaklaştırma kararı çıkardığı büyük oğlu Ahmet Tatlıses, babalarının isteğiyle onun yanına girebildi. Uzaklaştırma kararı nedeniyle ayağında elektronik kelepçe olan Ahmet Tatlıses ziyaret sonrası açıklama yaptı. Tatlıses “Babamız iyi, yoğun bakımda. İnşallah daha da iyi olacak” dedi. Kendisinin de kısa süreli bir rahatsızlık yaşadığını belirten Tatlıses, “Ben de rahatsızlandım. Biraz baygınlık geçirmişim, burnumdan kan geldi. Herhalde tansiyonum düştü. Birkaç saat ben de hastanede yattım” ifadelerini kullandı.

YETER Kİ BABAMIZ İYİ OLSUN

Babasıyla görüştüğü anların oldukça duygusal geçtiğini dile getiren Tatlıses, “Hasret giderdik. Tabii ki ağladık, fazlası olur. Sonuçta baba-oğuluz, her evlat için geçerli bu duygular” dedi.

Geçmişte yaşanan dargınlıkların hatırlatılması üzerine ise Ahmet Tatlıses, “Evlatları onu seviyor, kimse dargınlık olmasını istemez. Yeter ki babamız iyi olsun” diye konuştu. Babasının durumunun ilk başta daha ağır olduğunu ancak şimdi biraz daha iyiye gittiğini söyleyen Tatlıses, “Ayağımda kelepçe vardı, bu yüzden önce yaklaşamıyordum. Babam beni görmek istemiş, ‘gelsin’ demiş. Kelepçe olmasaydı da yine gelirdim. Şu an ayağımda bir problem yok” ifadelerini kullandı. Dilan Çıtak ise “Ben her zaman söylüyorum, sağlık çok önemli. Böyle durumlarda hepimiz bir oluyoruz, babamızın yanındayız. Bu işler şakaya ya da kavgaya benzemez. İnşallah daha iyi olacak” dedi.

Dargınlıkların sona erip ermediği sorusuna ise Çıtak, “Hayırlısı olsun. Aslında kimse dargınlık istemiyor” yanıtını vererek temkinli ama umutlu bir yaklaşım sergiledi. Safra kesesi iltihabı teşhisi konulan İbrahim Tatlıses’in cumartesi günü ameliyat olacağı öğrenildi.

BÜTÜN KARDEŞLER GELDİ





İbrahim Tatlıses’in Perihan Savaş’tan olan kızı Melek Zübeyde, kendisinin hastaneye gitmediği iddialarına “Gel Konuşalım” programında cevap verdi: “Ben hastanedeydim ilk dakikadan beri. İlk ben girdim hastaneye, son ben çıktım. Gece 23.00’e kadar oradaydım. Kazakistan dönüşü kendini iyi hissetmeyince yardımcılarıyla ambulansla hastaneye geldiler, ben de burada karşıladım. Enfeksiyonun safra kesesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Enfeksiyon henüz düşmedi, bilinci açık ama çok yorgun. Enfeksiyonun düşmesini bekliyoruz. Ben hâlâ hastanede yanı başındayım. Dualarımızla sağlığına kavuşacak. Doktorlar safra kesesinden ameliyat edilip edilmeyeceğine karar verecek. Bu arada İdo da buradaydı eşi Yasemin’le birlikte. Onlar gece tekrar gittiler yanına. Bütün kardeşler geldi, gelmeyen kimse yoktu.”

ELİF ADA'DAN PAYLAŞIM





İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden dünyaya gelen Elif Ada Tatlıses sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Annesi ile Bursa'da yaşayan Elif Ada, 13. yaş gününde babasını unutmadı. Babasıyla bir fotoğrafını paylaşan Elif altına, 'Geçen hafta da, bugün de dileğim aynı babam. Birlikte nice yıllarımız olsun' notunu yazdı.