Geç keşfedildi erken veda etti... Rıza Tamer'in sözleri aylar sonra gündem oldu: Bu dünyada yapacak çok bir şey kalmadı bana

RIZA Tamer (43) önceki akşam menajeri Tuğçe Erön’ün Bodrum Konacık Mahallesi’ndeki evinde rahatsızlandı.

Erön’ün şarkıcıyı yemek yemesi için uyandırmak istediği fakat uyanmayınca ambulans çağırdığı öğrenildi. Tamer için ilk sağlık müdahalesi evde yapıldı ve ardından Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumunun ağırlaşması üzerine ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilen şarkıcının beynine oksijen gitmediği tespit edildi.

Rıza Tamer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Rıza Tamer’in cenazesi ise bugün Muğla’daki Akyaka Camisi’nde kılınacak ikindi namazının ardından Muğla Akyaka Mezarlığı’na defnedilecek.



Şüpheli ölüm nedeniyle savcılık devrede



Ölümün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet savcısı tarafından inceleme başlatıldı. Olayda zehirlenme ihtimali üzerinde durulurken, Tamer’in cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Rıza Tamer, son röportajında en büyük hayalinin baba olmak olduğunu söylemiş ve eklemişti:

“Yeni bir hayata başlıyorum. İnşallah bundan sonra güzel olur ve çok mutlu oluruz. Bol para kazanıp etrafımıza da yardım ederiz.”

Popstar ile tanınmıştı





2000’li yılların başında Türkiye’nin en çok izlenen müzik yarışmalarından biri olan Popstar ile tanınan Rıza Tamer, müziğiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Müzik kariyerine bir süre ara verdikten sonra, sokakta şarkı söylerken çekilen videolarının viral olmasıyla ‘Benden Sonra’ şarkısıyla yıllar sonra yeniden milyonlarca dinlenmeye ulaşmıştı.

BAZI HİKÂYELER YARIM KALMAZ





Deniz Seki, Popstar yarışmasında jüri üyesiyken tanıştığı Rıza Tamer’in ardından şunları yazdı:

“Bazen hayat, tam sesini bulmuşken susturur insanı. Rıza Tamer’i kaybetmişiz. Rıza acılarıyla, yaralarıyla ama en çok da sesiyle dokundu bize. Yolculuğa uzaktan değil, kalpten tanıklık ettim. Bir insanın küllerinden doğmaya çalışmasını izlemek ve tam ayağa kalkmışken onu kaybetmek. Bazı hikâyeler yarım kalmaz, içimize yazılır. Sesin burada, bizde, şarkılarında yaşamaya devam edecek.”



Zeynep Bastık ise “Çok üzgünüm, çok şaşkınım. Kalbine ve yeteneğine şahit olduğum için kendimi şanslı hissediyorum” dedi.

Ben genel mutsuzum

Rıza Tamer, Kebebek’e verdiği röportajında mutsuz biri olduğunu söylemişti:

“Bazen insan, yaşarken sevdiklerinin gözünde ölür. Nefes alır ama eksiktir artık ve bazı kayıpları ne zaman geri getirir, ne de para. Ben genel mutsuzum. Sonsuz mutsuz. Mesela eşinin gözünde yaşarken ölmüşsündür. Ananın gözünde ölmüşsündür. Bu sefer ‘Ben öldüm mü hakikaten’ diyorsun. Çünkü semptomlar ölümle aynı. Kaybettiklerini de parayla kazanamıyorsan, benim gibi sonsuz kaybetmiş bir mutsuzsundur yani.”

ACILARIMI GÜLEREK ANLATIYORUM





Rıza Tamer, eşinden ayrıldıktan sonra sokak şarkıcılığı yapmaya başlamıştı. Şarkıcı, boşanmanın kendisini çok etkilediğini söylemiş ve eski karısına şöyle seslenmişti:

“Bu dünyada yapacak çok bir şey kalmadı bana. Acılarımı çektim geriye kalan acılarımı gülerek anlatıyorum. Fakat diğer dünyada cehennemin kapısında bekliyor olacağım. Bana doğru sarışın mavi gözlü kadın gelecek. Ona ‘Ben dünyada neden senden başka bir kadına dokunmadım biliyor musun? Sırf seni bu kapıda bekleyebilmek için aşkına sahip çıktım. Senin o paraya sattığın aşka sahip çıktım. Şimdi gir cehenneme yan’ diyeceğim.”