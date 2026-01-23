Gazze’nin Yıldız’ı

Haberin Devamı

KONSER GELİRİNİ DE BAĞIŞLAYACAK

Geçen yıl Gazze’de 20 bin kişiye iftar veren Yıldız Tilbe, bu kez Kudüs Gönüllüleri Derneği’nin şehirde kuracağı 200 çadırlık çadırkent projesine destekte bulundu.

Filistin’de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmayan sanatçı, bölgedeki barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla derneğe 300 bin dolar (yaklaşık 13 milyon lira) bağışladı.

Çadırkentin gıda ihtiyacı için de her ay bir konserinin gelirini bağışlama kararı alan Tilbe, önceki gün bir araya geldiği dernek yetkililerine “Teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Her şey Allah rızası için. Bizler de sizler sayesinde bazı yerlere ulaşabiliyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun” dedi.

TAM TEŞEKKÜLLÜ İKİ ÇADIRKENT KURULACAK

Kudüs Gönüllüleri Derneği yetkilileri, ısıtma sistemli, tam teşekküllü iki ayrı çadırkent kuracaklarını belirterek Yıldız Tilbe’ye teşekkürlerini sundu:

“Filistinli mazlum kardeşlerimizin en temel ihtiyaçlarını karşılamayı kendine görev edinen Yıldız Hanım, bu sefer Gazze’de evsiz barksız kalmış çaresiz Filistinli kardeşlerimize tam teşekküllü bir çadırkent kurulması için gerekli olan meblağı bize teslim etti. Biz bu emaneti aldık. Yıldız Hanım konser gelirlerini de Gazze halkı için kullanacağını, yemek ihtiyaçlarını karşılayacağını belirtti. Bu tavır insanlık adına, ülkemiz adına gurur verici. En kısa zamanda bu iki çadırkentin faaliyete geçmiş halini kayıt altına alarak kamuoyuyla paylaşacağız.”