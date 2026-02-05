Gazze’de inşaat başladı Yıldız Tilbe'nin çadır kenti!

Haberin Devamı

Yıldız Tilbe adına yapılacak çadır kentin kurulumu başladı. Dernek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hızlıca molozların kaldırıldığını göstererek şu notu yazdı:

“Yıldız Tilbe, Gazze’de iki ayrı çadır kent için Kudüs Gönüllüleri Derneği’ne 300 bin dolar teslim etmişti. Biz de bu meblağı hemen Gazze’deki Mevedde Yardım Kuruluşu’na ulaştırarak çadır kentlerin inşaatını başlattık. Allah’ın izniyle Ramazan ayına kadar çadır kentler tamamlanmış olacak. Ramazan ayı ile birlikte çadırlardaki Filistinli kardeşlerimize iftarları verilecek.”

Tilbe’nin destek ulaştırmaya devam edeceği öğrenildi.

Gazze’de inşaat başladı

