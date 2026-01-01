Garo Mafyan 48 yıllık eşini kaybetti

Haberin Devamı

Ünlü sanatçı acı haberi sosyal medya hesabından “Canım eşim Gülyüz Mafyan’ı sabaha karşı kalp krizi nedeniye kaybettik. Cenaze için bilgilendirme yapacağım” notuyla paylaştı.

Garo Mafyan, 28 Aralık’taki doğum gününde eşine olan sevgisini şu sözlerle dile getirmişti:

“‘Dile kolay 48 yıl, ömrümüz geçti birlikte. Bu 48 yıla neler sığdırdık, neler Gülyüz? İyi ki eşimsin, iyi ki canım kızım Damla’nın annesisin. Allah bizi, birbirimizin başından eksik etmesin, oğlumuz Emre, biricik torunumuz Mayda, tüm ailemiz, dostlarımız ve sevdiklerimizle nice sağlıklı yıllarımıza.”