Güncelleme Tarihi:

Garo Mafyan 48 yıllık eşini kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2026 10:03

ÜNLÜ müzisyen Garo Mafyan’ın eşi Gülyüz Mafyan önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçı acı haberi sosyal medya hesabından “Canım eşim Gülyüz Mafyan’ı sabaha karşı kalp krizi nedeniye kaybettik. Cenaze için bilgilendirme yapacağım” notuyla paylaştı.

Garo Mafyan, 28 Aralık’taki doğum gününde eşine olan sevgisini şu sözlerle dile getirmişti:

“‘Dile kolay 48 yıl, ömrümüz geçti birlikte. Bu 48 yıla neler sığdırdık, neler Gülyüz? İyi ki eşimsin, iyi ki canım kızım Damla’nın annesisin. Allah bizi, birbirimizin başından eksik etmesin, oğlumuz Emre, biricik torunumuz Mayda, tüm ailemiz, dostlarımız ve sevdiklerimizle nice sağlıklı yıllarımıza.”

 

