Garip Bülbül Neşet Ertaş'ın çekimleri başlıyor

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DAHA önce “Ayla”, “Müslüm”, “Naim” filmlerini çeken Dijital Sanatlar Yapımevi, usta sanatçı Neşet Ertaş’ın hayatını da beyazperdeye taşımak için çalışmalara başlamış, Prof. Dr. Erol Parlak’ın aynı isimli kitabından uyarlanacak “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filmi için tüm hazırlıklar tamamlanmıştı. Ancak Neşet Ertaş’ın ailesinin açtığı dava nedeniyle proje durdurulmuştu.



PAZARTESİ BAŞLIYOR



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde görülen dava geçtiğimiz günlerde yapım şirketi lehine sonuçlandı ve kararda “Sansür sonucu doğuracak şekilde yasaklama yapılamaz” ifadesine yer verildi. Bu kararla birlikte Dijital Sanatlar Yapımevi çekim tarihini netleştirdi. Senaryosunu Fulya Özcan ve Mert Dikmen’in yazdığı “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filminin çekimlerine 27 Haziran Pazartesi günü başlanacak.



ZARA ANNE ROLÜNDE



Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak ve Berker Berki’nin oturacağı filmde Neşet Ertaş’ı Ramazan Bağgül, gençlik yıllarını Bektaş Dolu, çocukluğunu ise Onur Efe Şahin canlandıracak. Sanatçı Zara da Ertaş’ın annesini oynayacak. Kadrosunda Melisa Aslı Pamuk, Yüsra Geyik, Bahtiyar Engin, Renan Bilek, Mehmet Esen ve Erkan Kolçak Köstendil’in de yer aldığı filmin çekimleri İstanbul, Ankara, Kırşehir ve Almanya’da yapılacak.

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Üç farklı oyuncu

Neşet Ertaş’ın farklı dönemlerini Ramazan Bağgül, Bektaş Dolu ve Onur Efe Şahin’in oynayacağı filmde Zara da sanatçının annesi rolünde.

Müslüm Gürses sürprizi

Filmin sürprizlerinden biri de Timuçin Esen. Daha önce “Müslüm” filminde Müslüm Gürses’i canlandıran oyuncu, “Garip Bülbül Neşet Ertaş”ta da yine Gürses rolünde seyirci karşısına çıkacak.