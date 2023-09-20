Gamze Özçelik çocuklarla bir araya geldi: Benim masalım!

Haberin Devamı

Gamze Özçelik, oyunculuğu bırakıp tamamen sosyal sorumluluk işlerine kendini adamıştı.

Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar derneği ile Afrika’daki çocuklara yardım etmeye devam ediyor. Özçelik, çocuklarla anları “Benim masalım” notuyla sosyal medya hesabından beğeniye sundu.

Ayrıca dernek Yemen’deki çocuklara yardım için şu sözlerle bir çağrıda bulundu:

“Yemen’de iç savaşlar ve kıtlık sebebiyle halk, çok zor insani şartlar altında yaşamına devam ediyor. Eğitimin her çocuğun hakkı olduğuna inanıyor ve okul materyallerini temin etmede zorlanan çocuklarımıza yönelik desteğimizi sürdürüyoruz. Okul çantası ve kırtasiye desteklerimizden biri de Yemen’de gerçekleşti. Bin adet kırtasiye çantasını ihtiyaç sahibi çocuklarımıza teslim ettik.”

Haberin Devamı