Galaya kıyafeti ile damga vurdu... 'Bu bir beyazperde filmi'

Haberin Devamı

Filmin başrollerini Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun, Ece Sükan paylaşıyor. Film dünya üzerinde etkili olan salgından kurtulmak isteyen bir grup seçilmiş insanın sığındıkları fütüristik otelde başlarına gelen ilginç olayları komik bir dille anlatıyor.

Engin Altan Düzyatan, “Daha önce denenmemiş bir tür denedik. O yüzden seyirciden nasıl tepki alacağımızı merak ediyoruz. İlk defa komedi türünü deniyorum. ‘Dünya Varmış’ın absürt ve durum komedisi olması beni çok etkiledi. Film için Akın Sevgör ile ‘Dünyayı Koruyalım’ diye bir şarkı yaptık. Bu bir beyazperde filmi” dedi.

Neslişah Alkoçlar - Engin Altan Düzyatan - Gülşah Alkoçlar





Melisa Şenolsun, galada kıyafeti ile dikkat çekti. Şenolsun “Film gerçekten çok güzel bir anı ve iz bıraktı bende” dedi.





Tuba Ünsal



Ece Sükan- Ralf/Sanem Tezman



Murat Cemcir



Madrigal





