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Galaya kıyafeti ile damga vurdu... 'Bu bir beyazperde filmi'

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#Dünya Varmış Galası#Melisa Şensolsun#Engin Altan Düzyatan
Galaya kıyafeti ile damga vurdu... Bu bir beyazperde filmi
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 08:56

Yönetmenliğini Ali Adnan Özgür’ün üstlendiği macera ve komedi filmi “Dünya Varmış”ın galası önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

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Filmin başrollerini Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun, Ece Sükan paylaşıyor. Film dünya üzerinde etkili olan salgından kurtulmak isteyen bir grup seçilmiş insanın sığındıkları fütüristik otelde başlarına gelen ilginç olayları komik bir dille anlatıyor.

Galaya kıyafeti ile damga vurdu... Bu bir beyazperde filmi

Engin Altan Düzyatan, “Daha önce denenmemiş bir tür denedik. O yüzden seyirciden nasıl tepki alacağımızı merak ediyoruz. İlk defa komedi türünü deniyorum. ‘Dünya Varmış’ın absürt ve durum komedisi olması beni çok etkiledi. Film için Akın Sevgör ile ‘Dünyayı Koruyalım’ diye bir şarkı yaptık. Bu bir beyazperde filmi” dedi. 

Galaya kıyafeti ile damga vurdu... Bu bir beyazperde filmi

Neslişah Alkoçlar - Engin Altan Düzyatan - Gülşah Alkoçlar

Galaya kıyafeti ile damga vurdu... Bu bir beyazperde filmi

Melisa Şenolsun, galada kıyafeti ile dikkat çekti. Şenolsun “Film gerçekten çok güzel bir anı ve iz bıraktı bende” dedi.

Galaya kıyafeti ile damga vurdu... Bu bir beyazperde filmi

Tuba Ünsal
Galaya kıyafeti ile damga vurdu... Bu bir beyazperde filmi

Ece Sükan- Ralf/Sanem Tezman
Galaya kıyafeti ile damga vurdu... Bu bir beyazperde filmi

Murat Cemcir
Galaya kıyafeti ile damga vurdu... Bu bir beyazperde filmi

Madrigal


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#Dünya Varmış Galası#Melisa Şensolsun#Engin Altan Düzyatan

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