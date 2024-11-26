Galatasaray’dan sürpriz kutlama

Haberin Devamı

TAKIMI GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Galatasaray’da forma giyen başarılı futbolcu Kaan Ayhan, yeni yaşını önceki akşam Etiler Salazar’da kutladı. Mekâna ailesiyle gelen ve karşısında takım arkadaşlarını bulunca şaşıran futbolcu, sürpriz için teşekkür etti.

Mekâna eşi Aylin Betül Ayhan’la gelen Kaan Ayhan , sürprizin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

TEKLİF YOK

Lucas Torreira ve sevgilisi oyuncu Devrim Özkan, kutlama sonrası mekândan birlikte ayrıldı.

Özkan, Uruguay’da romantik bir evlilik teklifi aldığı iddiası sorulunca “Şu an öyle bir şey yok, olduğu zaman söz söyleriz” diye konuştu. Oyuncu, parmağındaki yüzük için de “Bu benim her zaman taktığım yüzüğüm” dedi.

Haberin Devamı

İKİNCİ KEZ BABA OLUYOR

Galatasaray’ın başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, partiye eşi Zara Bardakcı ve kızı Alara ile katıldı.

İkinci bebeğine hamile olan Zara Bardakcı belirginleşen göbeğiyle dikkat çekti.

Kutlamaya katılan Barış Alper Yılmaz çıkışta gazetecilere selam vererek hızlıca aracına yöneldi.