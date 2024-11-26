Galatasaray’dan sürpriz kutlama

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TAKIMI GÖRÜNCE ŞAŞIRDI
Galatasaray’da forma giyen başarılı futbolcu Kaan Ayhan, yeni yaşını önceki akşam Etiler Salazar’da kutladı. Mekâna ailesiyle gelen ve karşısında takım arkadaşlarını bulunca şaşıran futbolcu, sürpriz için teşekkür etti.
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Lucas Torreira ve sevgilisi oyuncu Devrim Özkan, kutlama sonrası mekândan birlikte ayrıldı.
Özkan, Uruguay’da romantik bir evlilik teklifi aldığı iddiası sorulunca “Şu an öyle bir şey yok, olduğu zaman söz söyleriz” diye konuştu. Oyuncu, parmağındaki yüzük için de “Bu benim her zaman taktığım yüzüğüm” dedi.
İKİNCİ KEZ BABA OLUYOR
Galatasaray’ın başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, partiye eşi Zara Bardakcı ve kızı Alara ile katıldı.
İkinci bebeğine hamile olan Zara Bardakcı belirginleşen göbeğiyle dikkat çekti.