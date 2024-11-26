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Galatasaray’dan sürpriz kutlama

Güncelleme Tarihi:

#Kaan Ayhan#Lucas Torreira#Devrim Özkan
Galatasaray’dan sürpriz kutlama
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 08:27

Galatasaray’ın başarılı savunma oyuncusu Kaan Ayhan, 30’uncu yaşını takım arkadaşlarının sürpriz organizasyonuyla kutladı.

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TAKIMI GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Galatasaray’da forma giyen başarılı futbolcu Kaan Ayhan, yeni yaşını önceki akşam Etiler Salazar’da kutladı. Mekâna ailesiyle gelen ve karşısında takım arkadaşlarını bulunca şaşıran futbolcu, sürpriz için teşekkür etti.

Galatasaray’dan sürpriz kutlama

Mekâna eşi Aylin Betül Ayhan’la gelen Kaan Ayhan, sürprizin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

TEKLİF YOK

Lucas Torreira ve sevgilisi oyuncu Devrim Özkan, kutlama sonrası mekândan birlikte ayrıldı.

Galatasaray’dan sürpriz kutlama

Özkan, Uruguay’da romantik bir evlilik teklifi aldığı iddiası sorulunca “Şu an öyle bir şey yok, olduğu zaman söz söyleriz” diye konuştu. Oyuncu, parmağındaki yüzük için de “Bu benim her zaman taktığım yüzüğüm” dedi.

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İKİNCİ KEZ BABA OLUYOR

Galatasaray’ın başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, partiye eşi Zara Bardakcı ve kızı Alara ile katıldı.

Galatasaray’dan sürpriz kutlama

İkinci bebeğine hamile olan Zara Bardakcı belirginleşen göbeğiyle dikkat çekti.

Galatasaray’dan sürpriz kutlama

Kutlamaya katılan Barış Alper Yılmaz çıkışta gazetecilere selam vererek hızlıca aracına yöneldi.

 

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#Kaan Ayhan#Lucas Torreira#Devrim Özkan

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