Futbol gecesinin yıldızı

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A Milli Futbol Takımımızın gönüllü futbol elçisi olduğu için etkinliğe davet edilen Yağmur Tanrısevsin, Paris’te yapılan törende 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kırmızı elbise tercih etti.

Yağmur Tanrısevsin şıklığıyla, dünyaca ünlü yıldız Natalie Portman’ın da konukları arasında yer aldığı davetin yıldızı oldu.