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Futbol gecesinin yıldızı

Güncelleme Tarihi:

#Yağmur Tanrısevsin#Natalie Portman#Ballon D’Or
Futbol gecesinin yıldızı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 07:43

Yağmur Tanrısevsin, Paris’te düzenlenen dünyanın en büyük futbol organizasyonlarından biri olan Ballon d’Or’a katıldı.

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A Milli Futbol Takımımızın gönüllü futbol elçisi olduğu için etkinliğe davet edilen Yağmur Tanrısevsin, Paris’te yapılan törende 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kırmızı elbise tercih etti.

Futbol gecesinin yıldızı

Ünlü oyuncu A Milli Takımı’nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile çektiği selfie pozunu “Kaptanımız” notuyla Instagram’ında paylaştı.

Yağmur Tanrısevsin şıklığıyla, dünyaca ünlü yıldız Natalie Portman’ın da konukları arasında yer aldığı davetin yıldızı oldu.

Futbol gecesinin yıldızı

Yağmur Tanrısevsin gecede Barcelona Futbol Kulübü’nün başkanı Joan Laporta ile bir araya geldi.

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#Yağmur Tanrısevsin#Natalie Portman#Ballon D’Or

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