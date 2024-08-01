Fünikülerde ünlü var!

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10 yıllık evliliğini bitirdikten 20 gün sonra Nez ile ilişkisini ilan eden Rüştü Onur Atilla, sevgilisiyle birlikte İstanbul turuna çıktı.

Tüneli kullanan çiftten, Rüştü Onur Atilla çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.

Oyuncu, fünikülerdeki fotoğrafa "Sıcak bir şey değil de, nem kötü de, klima diye de bir şey var" notunu düştü.

TOPLU TAŞIMADA ÜNLÜ VAR!

Magazin dünyasının ünlü isimleri de trafiğe takılmamak için zaman zaman toplu taşıma araçlarına binerek seyahat ediyor. İşte halkın arasına karışmaktan çekinmeyen o isimlerden bazıları...

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METRO POZU

Eşi Buğra Toplusoy ve kızı Talia ile Amerika'da yaşayan Ceyda Ateş NewYork metrosunda çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Ateş fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Kocama foto çek' demişimdir"

'BİR UÇTAN DİĞER UCA İSTANBUL'

Salih Bademci, şehir içi ulaşımı için toplu taşımayı tercih etti. Oyuncu arkadaşı Nurhan Özenen ile birlikte metrobüse binen Bademci, fotoğrafı sosyal medyada takipçileri ile paylaştı.

Nurhan Özenen fotoğrafa "Bir uçtan diğer uca İstanbul" notunu düştü, Salih Bademci ise aynı kareyi "Metrobüsün en keyifli hali" mesajıyla yayınladı.





SELİN'İN TERCİHİ METRO

Oyuncu Selin Demiratar, tatil için Londra'ya gitti. Şehrin altını üstüne getiren oyuncu, ulaşım için metroyu tercih etti. Selin Demiratar, çektiği fotoğrafları da takipçileri ile paylaştı.

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BÜTÜN ŞEHRİ OTOBÜSLE GEZDİ

Attila Atasoy, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e gitti. Ünlü şarkıcı, belediye otobüsü ile şehir turu yaptığı anları da sosyal medya hesabından beğeniye sundu. Atasoy, “Bayıldığım bir şey yerel hayata karışmak. Bu arada kilo veriyorum iyi oluyor. Fakat şoför bana kızdı, niye inmiyorum diye. Meğer son duraktaymışım.”

TOPLU TAŞIMADA KONSER

Çeşme'de minibüse binen Mahsun Kırmızıgül, yolculara konser verdi. Kırmızıgül o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"Çeşme’de Cumartesi çıkacağım Günay programı öncesinde arkadaşlarımızla yemeğe çıktık. Yemekte alkol almış olan arkadaşımın aracını kullanarak onu evine bıraktık. Gecenin o saatinde otele gitmek için taksi aradık, bulamayınca minibüse bindik. Minibüse binince kısa bir şoktan sonra, çok samimi bir ortam gelişti. İnsanlar şarkı söylememi isteyince, onları kırmadım ve hep birlikte 20 dakikalık unutulmaz anlar yaşadık. Ha bu arada şoföre muavinlik de yaptım."

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'NOSTALJİ OLDU'

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Merve Boluğur annesi ile birlikte otobüse bindi. Hacıosman'a giden oyuncu deneyimini takipçileri ile paylaştı.

"Otobüsteyim. Biraz kalabalık bugün. Beni tanıyanlar da çıktı. Tanımasalar daha güzel olacaktı aslında. Annem de yanımda. Keyif yapıyoruz. Teyzeler iniyorlar. 30 M'deyiz bugün. En son ortaokulda binmiştim. Şuan bana nostalji oldu. 'Merve Boluğur otobüse bindi, parası mı bitti?' haberlerini çok merak ediyorum. Otobüste pampalarımda kopuyoruz. Hacıosman'a geldik."

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'KEYİFLE KULLANIYORUM'

İş insanı Aslı Şen, toplu taşıma aracı metroda çekilen yeni bir videosunu Instagram hesabına yükledi. “Evimin konumu itibarıyla en çok kullandığım toplu taşıma aracı metro” açıklaması yapan Şen, o videonun altına şu notu düştü: “Metroya binmem olay olmuş. Valla şahsen çok keyifle kullanıyorum.”

TOPLU TAŞIMA KULLANIYORUM

'İstanbulkart kullanıyorum. Otobüse ve metroya da biniyorum' diyen Kaya Çilingiroğlu toplu taşımada çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Taksim metrosunda görüntülenen Selda Bağcan Taksim “Niye binmeyeyim? Ben halktan biriyim, halk kadınıyım” dedi.

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Hande Ataizi ile sevgilisi Dinç Aydoğdu, Ümraniye’de bir halk otobüsünde görüntülendi.

Daha önce de metrobüste objektife takılan ve trafik sıkıntısı yaşamamak için sık sık toplu taşımayı kullandığını söyleyen Ataizi, diğer yolcuların meraklı bakışlarına aldırmadı.



'METRO VE OTOBÜS KULLANIYORUM'

Elinde İstanbul Kart’ıyla objektife takılan Müjde Ar, “Toplu taşımayı çok sık kullanıyorum, metro ve otobüslere bununla biniyorum” dedi.

BURADA DA MI BULDUNUZ!



Ahu Yağtu, metro istasyonu içindeki bankamatiğin önünde işlem sırası beklerken objektife yansıdı.

Habercileri görünce gülerek “Burada da mı buldunuz beni” diyen Yağtu, zaman zaman toplu taşıma kullandığını belirtti: “Toplu taşıma kullanmak zaman kazandırıyor.”



'HAYATI KOLAYLAŞTIRDIM'

Toplu taşıma kullanan ünlüler kervanına Ebru Yaşar da katıldı.

Zamandan tasarruf etmek isteyen Yaşar, soluğu metro istasyonunda aldı.Ebru Yaşar fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı ve altına şu notu düştü:

"Hayatı kolaylaştırdım ve her yere metroyla gittim... Her şeye yetiştim trafik stresi yaşamadım... Yaşasın metro! Toplu taşıma kullanalım.. Trafik engeli olmadan, ucuz en kıymetlisi de zamandan tasarruf"



'KOKU YORDU'

Manken Didem Soydan, trafiğe takılmamak için toplu taşıma kullandı.

Metroya binen Soydan, yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı...

"Tabii ki de metro hayat kurtardı. 10 dakikada geldim, trafiğe girmedim. Metro çok güzeldi ama keşke deodorant kullanımı zorunlu hale gelse memlekette. Çünkü koku bayağı bir yordu!"



TRAFİKTEN SIKILDI

İstanbul trafiğinden sıkılan Yavuz Seçkin, çareyi toplu taşıma kullanmakta buldu.

Seçkin Marmaray metrosunda çekilen fotoğrafı 'Ara transfer Üsküdar-Zeytinburnu' notuyla Instagram'da paylaştı.

NEW YORK METROSUNDAKİ KALİTELİ ANILARIM

Bir dönem Amerika'da tatil yapan Duru, metroda çekildiği bir fotoğrafını 'New York metrosundaki kaliteli anılarım' notuyla paylaştı.

“Bizimkiler” dizisinde 13 yıl boyunca Ali karakterine hayat veren oyuncu Atılay Uluışık toplu taşıma kartını Instagram hesabında paylaştı.

Uluışık altına: 'Zamanda yolculuk. 30 sene öncesi... Covid yok, pandemi yok, toplu taşıma var. Hadi bakalım, yok mu arttıran?' mesajını yazdı.