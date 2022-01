Funda Özkalyoncu kimdir?

Haberin Devamı

Funda Özkalyoncu, İstanbul'da doğmuştur. 4 kardeşi vardır. Kuzguncuk’ta ahşap bir evde büyüdü. İstanbul Üniversitesinde okurken bir yandan da THY’da çalıştı.

Yıllarca at bindi ve binicilik hakemidir. Merkez Hakem Kurulu üyesi ve aynı zamanda İstanbul il Spor temsilcisidir.



Funda Özkalyoncuoğlu, Alem FM’de “Bonbon Funda ile Hayat” adlı program yapmaya başladı.



Radio N101’de hafta içi her sabah 07.00 -10.00 arası yayın yapan “Best Of Cem Ceminay Back Up Morning Show” programında Cem Ceminay’ın partneri oldu.

2011 yılında Star TV'de yayınlanan “Yerden Göğe” isimli programın üç sunucusundan biri oldu. Diğer sunuculardan Rasim

Ozan Kütahyalı ile yaşadığı sorun yüzünden programdan ayrıldı. Funda Özkalyoncuoğlu, bir zamanlar Kanal 1 televizyonunda Mehmet Coşkundeniz ile beraber sabah kuşağı programı yaptı. Daha sonra Acun Ilıcalı Tv8 kanalını satın aldıktan sonra Acun Ilıcalı tarafından “Aramızda Kalmasın” adı ile bir sabah programı yapmaları için Funda Özkalyoncuoğlu, Jess Molho ve Tuba’ya teklif etmiştir.