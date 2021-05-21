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Hayat
Haber Giriş: 21.05.2021 - 18:03 | Son Güncelleme:

Funda Aksu kimdir?

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Funda Aksu kimdir?

Funda Aksu, Mehmet Ali Erbil ile adı anılmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Bir süredir hastalığı dolayısıyla hastanede tedavi göre Mehmet Ali Erbil'in sosyal medya üzerinden fotoğrafını paylaşmasının ardından araştırılan Funda Aksu, biyografisi ile merak ediliyor. Peki, Funda Aksu kimdir nereli kaç yaşında?

Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Funda Aksu İzmir'de ikamet ediyor. Aslen Trabzonlu olan Funda Aksu, VİP taşımacılık sektöründe çalışmaktadır. 

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