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Fulya Zenginer kimdir, kaç yaşında, nereli? Fulya Zenginer dizileri ve hakkında merak edilenler

#Fulya Zenginer#Fulya Zenginer Kimdir#Fulya Zenginer Dizileri
Fulya Zenginer kimdir, kaç yaşında, nereli Fulya Zenginer dizileri ve hakkında merak edilenler

2019 yılında Kuntay Tarık Evren ile evlenen ünlü oyuncu Fulya Zenginer'den bebek müjdesi geldi. Küçük Kadınlar dizisi ile bir döneme damgasını vuran Fulya Zenginer'in hayatı bebek gündemiyle birlikte merak konusu oldu. Fulya Zenginer kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Fulya Zenginer dizileri ve hakkında merak edilenler...

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Ünlü oyuncu Fulya Zenginer sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla hamile olduğunu duyurdu. 2019 yılında Kuntay Tarık Evren ile evlenen ünlü oyuncu Fulya Zenginer'in hayatı bu mutlu haberle hayranları tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Fulya Zenginer dizileri ve merak edilen detaylar...

Fulya Zenginer kimdir, kaç yaşında, nereli Fulya Zenginer dizileri ve hakkında merak edilenler

FULYA ZENGİNER KİMDİR?

Fulya Zenginer, 21 Temmuz 1989 tarihinde dünyaya geldi.

İlk ve orta okulu Zeytinburnu Nuri Paşa İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimini Bakırköy Lisesi'nde tamamladı. Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde okudu.

İlk rolünü Star TV'nin 2006 yapımı İki Aile dizisinde oynadı. Kanal D'de Küçük Kadınlar dizisinde Yeliz'i canlandırdı. Daha sonra Tövbeler Tövbesi'nde Fidan'ı canlandırdı.

Cine5'te yayımlanan Dizi Magazin'de konuk sunuculuk yaptı. Ayrıca 2009 yılında bir içeçek ve GSM firmasının reklamında oynadı. Benim İçin Üzülme dizisinde Buke karakterini canlandırdı.

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FULYA ZENGİNER DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2006 - 2008: Doktorlar / Hande2006 - 2008: Doktorlar / Hande

2006: İki Aile / Eda

2008 - 2010: Küçük Kadınlar / Yeliz Gezici

2011: Tövbeler Tövbesi / Fidan

2012: Sağ Salim / Nihal

2012-2014: Benim İçin Üzülme / Buke

2013: El Cin  

2015-2016: Fabrika Kızı / Aylin

2016: Seni Seven Ölsün / Ilgaz

2016: Güzel İkili

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