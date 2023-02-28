Fuat Güner isyan etti: Yaşananlar insana daha büyük acı veriyor!

Haberin Devamı

Asıl mesleğinin inşaat mühendisliği olduğunu dile getiren müzisyen şunları söyledi:

“50 yıldır şarkılar aracılığıyla buluşuyoruz sizinle, ama aslında ben inşaat mühendisiyim. Bir bina nasıl yapılmalıyı bilince, yaşananlar insana daha büyük acı veriyor. Deprem ülkesiyiz, ama deprem bina yıkmaz. Fay hattının üzerine inşaat yapan müteahhitler, işini gereği gibi yapmayan mühendisler ve onları denetlemeyen merciler oldukça binalar yıkılır, canlar yanar, Bu vicdansızlıktır! Dilerim insan varlığını her şeyin üstünde tutmayı öğreniriz.”