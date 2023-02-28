Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Fuat Güner isyan etti: Yaşananlar insana daha büyük acı veriyor!

Güncelleme Tarihi:

#Fuat Güner#MFÖ#DEPREM
Fuat Güner isyan etti: Yaşananlar insana daha büyük acı veriyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 07:21

MFÖ grubu üyesi Fuat Güner, depremde yıkılan binalar nedeniyle isyan etti.

Haberin Devamı

Asıl mesleğinin inşaat mühendisliği olduğunu dile getiren müzisyen şunları söyledi:

“50 yıldır şarkılar aracılığıyla buluşuyoruz sizinle, ama aslında ben inşaat mühendisiyim. Bir bina nasıl yapılmalıyı bilince, yaşananlar insana daha büyük acı veriyor. Deprem ülkesiyiz, ama deprem bina yıkmaz. Fay hattının üzerine inşaat yapan müteahhitler, işini gereği gibi yapmayan mühendisler ve onları denetlemeyen merciler oldukça binalar yıkılır, canlar yanar, Bu vicdansızlıktır! Dilerim insan varlığını her şeyin üstünde tutmayı öğreniriz.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fuat Güner#MFÖ#DEPREM

BAKMADAN GEÇME!

Türkiyenin gündemi bina güvenliği... Depreme dayanıklılık testi yaptırmak için doğru firma nasıl seçilir Bu belgeleri mutlaka isteyin

Türkiye'nin gündemi bina güvenliği... Depreme dayanıklılık testi yaptırmak için doğru firma nasıl seçilir? 'Bu belgeleri mutlaka isteyin'

#Deprem
Dünyayı değiştiren gün 24 Şubat 2022: Rusya-Ukrayna Savaşının yarattığı 8 etki

Dünyayı değiştiren gün 24 Şubat 2022: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yarattığı 8 etki

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Depremin hasarını azaltmak için bu önlemleri mutlaka alın İç mekanların yerleşimi de binanın sağlamlığı kadar önemli...

Depremin hasarını azaltmak için bu önlemleri mutlaka alın! İç mekanların yerleşimi de binanın sağlamlığı kadar önemli...

#Deprem