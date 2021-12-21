Franz Kafka'nın 'Dava'sı: Duruşma

Haberin Devamı

Romanın yayınlanışının üstünden yüz yıl geçti. Yaşadığımız çağda da Kafka’nın yazdıkları değişmedi. Hatta insanın başına gelenleri kabullenişi, kendine yabancılaşması daha da derinleşti. Korku, büsbütün etrafımızı sardı. Bu yüzden klasikleşmiş romanın uyarlaması tekrar sahnede.

Duruşma’nın konusu:



Josef K. bir sabah ansızın tutuklandığını öğrenir. İftiraya uğramış olduğunu düşünür. Çünkü kötü bir şey yapmamıştır. Tutuklanır ama gariptir normal yaşamına devam eder.



Tutuklanmayı önce ciddiye almaz. Sonra etrafındaki herkesin anlaşılmaz bir biçimde tutuklanma davasından haberdar olduğunu görür. Durumun ciddiyetini kavrar. Suçunu öğrenebilmek için uğraşır. Ancak ne mahkemeye çıkarılır ne de savcılarla görüşebilir.



Yeri bile söylenmeyen mahkemeyi bulamaz. Bütün çabalarına rağmen bu görünmeyen mahkemenin dilini ve mantığını çözemez. Avukat tutar. Ama avukat da yeterince bilgi vermez. Yargıçları tanıyan herkesle görüşür aracılık yapmalarını ister. Olmaz. Yazgısının peşinden sürüklenir durur, savunma gücü yoktur, bir hiçtir. Bu dava bütün yaşamını kuşatmıştır. Josef K, saplantı haline getirdiği davasıyla arasında aracı bulunmadığını, kaçınılmaz bir biçimde bu davanın tam merkezinde kendisinin olduğunu anlar. Ona düşen boyun eğip cezasını beklemektir.

Haberin Devamı

Yazan: Franz Kafka

Uyarlayan: Andre Gide

Yöneten: A. Bülent Acar

Hareket Düzeni: Gizem Bilgen

Sahne Tasarımı: A. Bülent Acar

Kostüm ve Makyaj Tasarımı: F. Zülal Süer

Işık Tasarımı: Aykut Burak Gürsoy

Yapım: Kuzgun Yapım



Oynayanlar:



Aysu Tunca

Baransel Gürsoy

Ezgi Bozkurt

Fatih Yalçın

Öykü Çimen

Üzeyir Ulus

Yunus Emre Akıl

Baransel Gürsoy;

Duruşma oyununda Joseph K’yı canlandırmaktadır.



Gürsoy; ilk.orta ve lise eğitimini Aydın’da tamamladı. Profesyonel tiyatroya 2007 yılında Selçuk Uluergüven’in İstanbul Hayal Sahnesi’nde ‘’Macbeth’’ oyunuyla başladı. 2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 2016 yılında ‘’Inishmaan’ın Sakatı’’ oyununda ‘’Johnypattennmike’’ rolündeki performansıyla ‘’ II. Uluslararası Arda Kanpolat Tiyatro Fesivali’’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü. Kariyeri boyunca çeşitli tiyatro topluluklarında oyuncu, yönetmen, yazar ve sahne tasarımı alanlarında faaliyet gösterdi. 2019 Yılında Kuzgun Yapım’ı kurdu ve hala yapımın Genel Sanat Yönetmenliğini sürdürerek diğer alanlarda da çalışmalarına devam etmektedir.

Ezgi Bozkurt;

Duruşma'da ‘’Bayan Bürstner, Leni ve Kaminer’’ karakterlerini canlandırmaktadır.



1996’ yılında doğan Bozkurt, tiyatroya ilk kez 2013 yılında İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nda ‘’Sevgili Doktor’’ oyunuyla başladı. Eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamladı ve Beni Affet dizisinde 1 sezon ana kast olarak oynadı.

Haberin Devamı

Yunus Emre Akıl;

Tiyatro oyununda ‘’Franz, Mübaşir,Block ve Rahip’’ karakterini canlandırmaktadır.



1992’de doğdu ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. Daha önce ‘’Hamam Böcekleri’’ oyununda rol aldı. ‘’Saygı’’, ‘’Abdülhamit Payitaht’’, ‘’Mehmetçik’’ gibi dizilerde rol aldı. Şu an ‘’Tozkoparan İskender’’ dizinde Ahriman karakterini canlandırıyor.



Aysu Tunca;

Duruşma oyununda ‘’Çamaşırcı Kadın, Başkatip, Kullich, Tito Kızı ve Sorgu Yargıcı’’ karakterlerini canlandırmaktadır.



1994 yılında doğan Tunca, 2013 yılında tiyatroya başladı. 2018 yılında Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 2020 yılında Şaman Dans Tiyatrosu’nun yapımcısı olduğu, ‘’Yılanların Öcü’’ adlı oyunda hem oyuncu, hem de koreografi asistanı olarak yer aldı. Şu an ‘’Duruşma’’ oyununda oynamaktadır.



Üzeyir Ulus;

Duruşma oyununda ‘’Başkomiser, Kırbaççı, Öğrenci, Avukat Huld ve Cellat’’ karakterlerini canlandırmaktadır.



1998’de Çerkes kökenli ailede doğan Ulus, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Tunca, aynı zamanda yaratıcı yazarlık ve drama eğitmenliği de yapıyor.



Öykü Çimen;

Duruşma'da ‘’Bayan Grubach, Genç Kız, Resimdeki Yargıç ve Tito Kızı’’ karakterlerini canlandırmaktadır.



1991’de doğan Çimen, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdi ve ardından Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.



Fatih Yalçın;

Oyunda ‘’Wilhelm, Rabensteiner, İkinci Müdür, Amca, Titorelli ve Cellat’’ karakterlerini canlandırmaktadır.



Tiyatroya lise yıllarında başlayan Yalçın, 2011 yılında Kocaeli’de bir belediye tiyatrosunda ‘’Kasabalı’’ oyunuyla ilk kez sahneye çıktı. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Yalçın, aynı zamanda müzisyen.