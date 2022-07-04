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Frankfurt’ta Türk filmleri ödüllendirildi

#Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali#Şencan Güleryüz#Beni Sevenler Listesi
Frankfurt’ta Türk filmleri ödüllendirildi

Bu yıl 22’ncisi düzenlenen Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin kapanış gecesi Şencan Güleryüz sunuculuğunda gerçekleşti.

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Gecede Altın Elma ödülünü “en iyi kadın oyuncu” dalında “Koridor” filmindeki performanslarıyla oyuncu Ayşe Demirel ve Emel Göksu, “en iyi erkek oyuncu” dalında ise “Sardunya” filmindeki rolüyle Ali Seçkiner Alıcı ve “Beni Sevenler Listesi” filmindeki Halil Babür kazandı.

Frankfurt’ta Türk filmleri ödüllendirildi

“En iyi yönetmen” ise “Çatlak”ın yönetmeni Fikret Reyhan oldu. Festivalde “en iyi film” ödülünü Ferit Karahan’ın yönettiği “Okul Tıraşı” kazandı. Karahan “Ödüller ve festivaller bizi insanlara ulaştırmanın bir yolu. Bu festival de benim için öyle. Hem Frankfurt için hem de ülkemiz için önemli bu yüzden hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

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#Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali#Şencan Güleryüz#Beni Sevenler Listesi

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