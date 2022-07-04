Frankfurt’ta Türk filmleri ödüllendirildi

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Gecede Altın Elma ödülünü “en iyi kadın oyuncu” dalında “Koridor” filmindeki performanslarıyla oyuncu Ayşe Demirel ve Emel Göksu, “en iyi erkek oyuncu” dalında ise “Sardunya” filmindeki rolüyle Ali Seçkiner Alıcı ve “Beni Sevenler Listesi” filmindeki Halil Babür kazandı.

“En iyi yönetmen” ise “Çatlak”ın yönetmeni Fikret Reyhan oldu. Festivalde “en iyi film” ödülünü Ferit Karahan’ın yönettiği “Okul Tıraşı” kazandı. Karahan “Ödüller ve festivaller bizi insanlara ulaştırmanın bir yolu. Bu festival de benim için öyle. Hem Frankfurt için hem de ülkemiz için önemli bu yüzden hepinize teşekkür ediyorum” dedi.