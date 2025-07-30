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Fotoğraflara bakınca fark etti! Monako'da şaşırtan tesadüf...

Güncelleme Tarihi:

#Rafet El Roaman#Burak Özçivit#Fahriye Evcen
Fotoğraflara bakınca fark etti Monakoda şaşırtan tesadüf...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 09:51

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, çocuklarıyla çıktığı Monako tatilinde ilginç bir tesadüfle karşılaştı. Gözde tatil rotalarından Monako sokaklarında kızlarıyla gezerken fotoğraf çektiren El Roman, kareleri incelerken büyük bir sürprizle karşılaştı.

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Fotoğrafın arka planında, 2017 yılında evlenen ve magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in olduğu fark edildi.

Aynı dönemde Monako’da tatilde olan ünlü çift, Rafet El Roman’ın kızının çektiği kareye farkında olmadan dahil oldu.

Burak Özçivit’in yeni imajı da dikkatlerden kaçmadı. “Kuruluş Osman” dizisinden ayrıldığı iddialarının ardından sinek kaydı tıraş olan oyuncunun bu hali sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Fotoğraflara bakınca fark etti Monakoda şaşırtan tesadüf...
Burak Özçivit'in uzun zamandır rol aldığı Kuruluş Osman dizisinden bölüm başı 4 milyon talep ettiği, bu talebinin karşılanmadığı konuşuluyor.

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ŞAŞIRTAN TESADÜF!

Karede yaşanan bu “mükemmel tesadüf”ü fark eden Rafet El Roman, o anı Instagram hesabından şu notla paylaştı:

“Monako’nun sokaklarında gezerken kızımın kadrajına sızan mükemmel tesadüf! Yılların ve gerçek sevginin ışıltısı yansımış anımıza… Fahriye ve Burak!”

Fotoğraflara bakınca fark etti Monakoda şaşırtan tesadüf...

Tesadüfi kare sosyal medyada büyük ilgi gördü, takipçiler hem El Roman’a hem de Özçivit çiftine beğeni yağdırdı.

Gözden KaçmasınKızımın kıyafetine karışırımKızımın kıyafetine karışırımHaberi görüntüle

 

 

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#Rafet El Roaman#Burak Özçivit#Fahriye Evcen

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