Fotoğraflara bakınca fark etti! Monako'da şaşırtan tesadüf...

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Fotoğrafın arka planında, 2017 yılında evlenen ve magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in olduğu fark edildi.

Aynı dönemde Monako’da tatilde olan ünlü çift, Rafet El Roman’ın kızının çektiği kareye farkında olmadan dahil oldu.

Burak Özçivit’in yeni imajı da dikkatlerden kaçmadı. “Kuruluş Osman” dizisinden ayrıldığı iddialarının ardından sinek kaydı tıraş olan oyuncunun bu hali sosyal medyada çok konuşulmuştu.

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Burak Özçivit 'in uzun zamandır rol aldığı Kuruluş Osman dizisinden bölüm başı 4 milyon talep ettiği, bu talebinin karşılanmadığı konuşuluyor.

ŞAŞIRTAN TESADÜF!

Karede yaşanan bu “mükemmel tesadüf”ü fark eden Rafet El Roman, o anı Instagram hesabından şu notla paylaştı:

“Monako’nun sokaklarında gezerken kızımın kadrajına sızan mükemmel tesadüf! Yılların ve gerçek sevginin ışıltısı yansımış anımıza… Fahriye ve Burak!”

Tesadüfi kare sosyal medyada büyük ilgi gördü, takipçiler hem El Roman’a hem de Özçivit çiftine beğeni yağdırdı.