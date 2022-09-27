Fotoğrafı sosyal medyayı salladı: Yıllar geçiyor ama Ajda Pekkan aynı duruyor

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AJDA Pekkan, Hilton Bursa Otel’in 10’uncu kuruluş yıldönümü kutlamasında konser verdi. 76 yaşındaki sanatçı geceye şıklığı ve güzelliğiyle damga vurdu. Siyah bir elbiseyle sahneye çıkan ve geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını seslendiren Süperstar, konuklara keyifli saatler yaşattı.

Geceye katılanlar arasında Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı da vardı.

Avcı, Instagram sayfasında Ajda Pekkan ile birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaştı.

Pekkan'ın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.





'75 değil sanki 25 yaşında'



Ajda Pekkan'ın Bodrum-Yalıkavak konserinde çekilen fotoğrafları da çok konuşulmuştu.Süperstar’ın basına servis edilen fotoğrafında yüzüne yapılan photoshop dikkat çekmiş, sosyal medyada “75 değil 25 yaşında” yorumları yapılmıştı.

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PHOTOSHOP'SUZ PAYLAŞMAM!

Ünlülerin photoshop tutkusu sınır tanımıyor... Kimi ufak dokunuşlarla fotoğraflarına müdahale ediyor kimiyse photoshop'un ayarını kaçırıyor. İşte ünlülerin dikkatli gözlerden kaçmayan photoshop oyunları...

FOTOĞRAFLARI OLAY OLDU

Deniz Seki, ağustos ayında Manisa'da konser verdi. Seki, binlerce kişinin katıldığı gecenin fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Çok geçmeden konserden görüntüler Manisa Belediyesi'nin resmi Twitter hesabında da yayınladı.

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Deniz Seki'nin fotoğrafları arasındaki fark dikkat çekti.

36 bedene düştüğünü söyleyen Deniz Seki'nin daha önce de fotoğraflarıyla oynadığı iddia edilmiş, ünlü şarkıcı 'asla photoshop kullanmıyorum' demişti.

Dudaklara ne oldu?



Şarkıcı Reyhan Karaca, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafta photoshop'u abartınca dudakları yamuldu.

Paylaşımını kısa bir süre sonra silen Karaca, takipçilerinden kaçamadı...

Seren, filtreyi abarttı!

Seren Serengil, adını taşıyan mayo markasının katolog çekimleri için objektif karşısına geçti. Çekimlerden fotoğrafları sayfasında paylaşan Serengil'in uyguladığı filtreler dikkatlerden kaçmadı.

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Seren Serengil'den photoshop iddialarına yanıt gecikmedi:

"Halatlar bacaklarımı kesse de koleksiyonumun aşkına 38 derecede çekimlerimi tamamlayabildim. Bazıları da photoshop demişler, kapak mahiyetinde bu videoyu paylaşıyorum. Hayatımın en güzel hissettiğim dönemindeyim. İnanmayanlara teşekkür ediyorum. Onlar inanmadıkça ben mutlu oluyorum. Demek ki inanılamayacak kadar güzelim"

İnce belli Naz!

Naz Elmas sosyal medya hesabının hikaye bölümünde bir fotoğraf paylaştı. Kaktüslerin önünde poz veren güzel oyuncu photoshop uygulamasına başvurdu.

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Bel bölgesini inceletmeye çalışan Elmas, ayarı fazla kaçırınca takipçilerinin diline düştü. Fotoğrafını hemen silen güzel oyuncu daha önce de benzer paylaşımlarda bulunmuştu. Elmas'ın paylaşımı espri amaçlı mı yaptığı merak konusu oldu!

Bu beni üzer!

Fit vücudu ile dikkatleri üzerine çeken 42 yaşındaki 2 çocuk annesi Çağla Şıkel, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafa gelen yorumlara yanıt verdi.

Bacaklarındaki kaslar için 'photoshop' yorumu yapılan Şıkel, "Bacak kasımı shop zannedenler olması beni üzer" yazılı yeni bir paylaşım yaptı.

Kilolu halim bile güzel

Instagram fenomeni Duygu Özaslan'ın geçtiğimiz yıl havuz keyfi yaparken çekilen fotoğrafları sosyal medyada olay oldu.

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Özaslan, kendisini eleştirenlere "Benim kilolu halim bile hepinizden güzel" sözleriyle yanıt verdi.

Helin'in boyu uzadı

Bir süredir diyet uygulayan ve düzenli spor yapan Helin Avşar'ın Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraf sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Bazı kullanıcılar Helin Avşar'a "çok zayıfladın kilo al" dedi, bazıları ise "photoshop'u abartmışsın" yorumunu yaptı. Helin Avşar'ın uzayan boyu da dikkatlerden kaçmadı...

Özge Ulusoy'a benzetildi

Son günlerde özel hayatıyla sürekli gündeme gelen şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarına yenilerini ekledi.

Hadise'nin son fotoğrafında manken Özge Ulusoy'a benzemesi dikkatlerden kaçmadı.

Abla gerçekten sen misin?

Safiye Soyman bir davette çekilen fotoğrafına öyle bir photoshop uyguladı ki görenler tanıyamadı.

Sayfasına yüklediği fotoğraf için takipçileri “Abla gerçekten sen misin, bu kim?” diye sordu. Soyman “Benim ayol” diye cevap verdi.

Bu ne Özlem!

Demet Akalın, sosyal medya hesabından Merve Özbey-Kenan Koçak çiftinin düğününde çekilen bir karesini paylaştı.

Belini photoshop ile incelttiği görülen ve kolunu yamultan Akalın, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Bir anda gündem olan fotoğrafın ardından Demet Akalın sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Fotoğrafının üzerinde oynandığını kabul eden ünlü şarkıcı, ‘Özlem illa düzelteyim’ dedi. Ben ‘dur abla boş ver derken! Elini!!! Bu ne!’ mesajını paylaştı.

Bacak uzatma fazla kaçmış

Ebru Şallı, mayolu fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Şallı'nın fotoğraflarında incelen beli ve uzayan bacakları dikkatlerden kaçmadı. Takipçileri fotoğrafların altına "Bacak uzatma fazla kaçmış" yorumunu yaptılar.