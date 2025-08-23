Fotoğrafçı Mesut Adlin'in mesajları ifşa oldu

Haberin Devamı

Adlin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Karşımdaki kişinin yaşını öğrendiğimde sohbeti kesip takipten çıkıyorum. Bu kısım özellikle kesilmiş” ifadelerini kullandı.

Adlin’in arkadaşı Tolga Akış da sosyal medyadan, “Sektörün tümüyle bir şekilde iletişim halindeyiz ama hiç kimsenin yanlışını savunacak değiliz” açıklamasında bulundu.

Bir taciz iddiası da oyuncu Doğa Lara Akkaya’dan geldi. Oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 2022 yılında rol aldığı “Tozluyaka” dizisinin setinde meslektaşı Tayanç Ayaydın tarafından tacize uğradığını öne sürdü:

“Bu adam evli ve ünlü oyuncu büyüğündür sus, dediler bana. 21 yaşındaydım, ilk işimdi, ağzımı açamadım. Sürekli sözlü ve yazılı taciz etti.”