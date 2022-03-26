Foo Fighters grubunun davulcusu Taylor Hawkins Ã¶lÃ¼ bulundu: Turneye Ã§Ä±kmÄ±ÅŸlardÄ±

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HAYRANLARINI YASA BOÄžDU

Bir zamanlar Kurt Cobain ile birlikte Nirvana grubunda da Ã§alan Hawkins'in turne sÄ±rasÄ±ndaki zamansÄ±z Ã¶lÃ¼mÃ¼, ailesi kadar hayranlarÄ±nÄ± da yasa boÄŸdu.

50 YAÅžINDAYDI

50 yaÅŸÄ±ndaki Taylor Hawkins, grubuyla birlikte GÃ¼ney Amerika turnesindeydi. MÃ¼zisyenin Ã¶lÃ¼m nedeniyle ilgili henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. Yetkililer, Hawkins'in cansÄ±z bedeninin kaldÄ±ÄŸÄ± otel odasÄ±nda bulunduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

RESMÄ° TWITTER HESABINDAN DUYURULDU

AcÄ± haber Foo Fighters grubunun resmi Twitter hesabÄ±ndan da doÄŸrulandÄ±. AÃ§Ä±klamada Hawkins'in Kolombiya'da kaldÄ±ÄŸÄ± otel odasÄ±nda, grubuyla birlikte sahneye Ã§Ä±kmadan saatler Ã¶nce cansÄ±z bir halde bulunduÄŸu belirtildi. AÃ§Ä±klamada "Hawkins'in mÃ¼zikal ruhu ve bulaÅŸÄ±cÄ± gÃ¼lÃ¼msemesi sonsuza kadar bizimle kalacak" denildi. Hawkins ailesinin bu acÄ± gÃ¼nÃ¼nde Ã¶zel yaÅŸamlarÄ±na saygÄ± beklediÄŸinin de altÄ± Ã§izildi.

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AYNI ACIYI Ä°KÄ°NCÄ° MEZ YAÅžADI

Foo Fighters, Nirvana grubunda da Ã§alan Dave Grohl tarafÄ±ndan kurulmuÅŸtu. Daha Ã¶nce grup arkadaÅŸÄ± Kurt Cobain'in 27 yaÅŸÄ±nda Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sarsÄ±lan Grohl, bir kez daha aynÄ± acÄ±yÄ± yaÅŸadÄ±.

Dave Grohl, Nirvana'da Ã§alarken de grup arkadaÅŸÄ± Kurt Cobain'i genÃ§ yaÅŸta kaybetmenin acÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.Â

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Hawkins, 2005'ten bu yana Alice Hawkins ile evliydi.Â

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AcÄ± haberin duyulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Hawkins'in hayranlarÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± otelin Ã¶nÃ¼ne akÄ±n ettÄ°.Â