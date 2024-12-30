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Flaşlar patlayınca paniklediler! Biz sadece arkadaşız...

Güncelleme Tarihi:

#Seçkin Piriler#Barış Özdemir#Aşk
Flaşlar patlayınca paniklediler Biz sadece arkadaşız...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 07:28

Seçkin Piriler, işadamı Barış Özdemir’le görüntülendi. Panikleyen manken, “Biz sadece arkadaşız” dedi.

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PANİK ANLARI

Podyumlardan müzik dünyasına geçiş yapan Seçkin Piriler, önceki akşam Nişantaşı The Stay Otel’deydi.

Ünlü manken otelden işadamı Barış Özdemir’le birlikte çıkarken görüntülendi. Ancak patlayan flaşlar ikiliyi panikletti.

Flaşlar patlayınca paniklediler Biz sadece arkadaşız...

OTELE GERİ DÖNDÜLER

Birlikte görüntü vermemek için büyük çaba harcayan Seçkin Periler ve Barış Özdemir, otele geri döndü.

Seçkin Piriler, muhabirlerin ilişki soruları karşısında “Biz sadece arkadaşız” demekle yetindi.

 Barış Özdemir ve Seçkin Piriler tüm çabalarına rağmen birlikte görüntülenmekten kurtulamadı.

Flaşlar patlayınca paniklediler Biz sadece arkadaşız...

 

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#Seçkin Piriler#Barış Özdemir#Aşk

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