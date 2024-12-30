Flaşlar patlayınca paniklediler! Biz sadece arkadaşız...

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PANİK ANLARI



Podyumlardan müzik dünyasına geçiş yapan Seçkin Piriler, önceki akşam Nişantaşı The Stay Otel’deydi.

Ünlü manken otelden işadamı Barış Özdemir’le birlikte çıkarken görüntülendi. Ancak patlayan flaşlar ikiliyi panikletti.

OTELE GERİ DÖNDÜLER

Birlikte görüntü vermemek için büyük çaba harcayan Seçkin Periler ve Barış Özdemir, otele geri döndü.

Seçkin Piriler, muhabirlerin ilişki soruları karşısında “Biz sadece arkadaşız” demekle yetindi.

Barış Özdemir ve Seçkin Piriler tüm çabalarına rağmen birlikte görüntülenmekten kurtulamadı.