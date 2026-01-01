×
HABERLERKelebek Haberleri

Flaşlar korkuttu... Otelden tekneli kaçış!

Güncelleme Tarihi:

#Ece Sükan#Ece Sükan Kimdir#Bebek Otel
Flaşlar korkuttu... Otelden tekneli kaçış
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2026 09:05

Ünlü modacı ve oyuncu Ece Sükan, bir erkek arkadaşıyla önceki gün Bebek Otel’den çıkarken objektiflere yansıdı. Muhabirleri fark edince tekrar içeri giren ikili, otelin deniz tarafındaki iskeleden tekneye binerek mekândan ayrıldı.

FLAŞLAR KORKUTTU

Erkek arkadaşıyla Bebek Otel’den beraber çıkan Ece Sükan, önce dışarıda bekleyen muhabirleri fark etmedi. Kapıdaki valelere el işareti yapan Sükan “Taksi çevirir misiniz?” dedi.

Tam o sırada patlayan flaşlar karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Ece Sükan, hızlıca arkasını dönerek yanındaki beyefendiyle birlikte tekrar otele girdi.

Flaşlar korkuttu... Otelden tekneli kaçış

İŞ TOPLANTISI YAPTIK

Ece Sükan ve yanındaki beyefendi daha sonra otelin deniz tarafındaki iskeleden tekneye binerek mekândan ayrıldı.

Geceyle ilgili konuşan Ece Sükan “İş toplantısıydı, aşk meşk değil. Toplantının içeriğini açıklayamam ve kişini adını veremem. Şirket zor durumda kalır” dedi.

