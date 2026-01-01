Flaşlar korkuttu... Otelden tekneli kaçış!

Haberin Devamı

FLAŞLAR KORKUTTU

Erkek arkadaşıyla Bebek Otel’den beraber çıkan Ece Sükan, önce dışarıda bekleyen muhabirleri fark etmedi. Kapıdaki valelere el işareti yapan Sükan “Taksi çevirir misiniz?” dedi.

Tam o sırada patlayan flaşlar karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Ece Sükan, hızlıca arkasını dönerek yanındaki beyefendiyle birlikte tekrar otele girdi.

İŞ TOPLANTISI YAPTIK

Ece Sükan ve yanındaki beyefendi daha sonra otelin deniz tarafındaki iskeleden tekneye binerek mekândan ayrıldı.

Geceyle ilgili konuşan Ece Sükan “İş toplantısıydı, aşk meşk değil. Toplantının içeriğini açıklayamam ve kişini adını veremem. Şirket zor durumda kalır” dedi.