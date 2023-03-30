Fiziksel şiddet de gördüm ihanet de! Okan Karacan'ın eski eşi Zeynep Kadıoğlu'nda şoke eden açıklamalar

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Okan Karacan dün eşinin de ortak olduğu yapım şirketine polis aracılığıyla gitti. Darp edildiğini iddia eden Karacan eski eşinden ve şirket çalışanlarından şikayetçi oldu. Yaşanan gerginliğin ardından Okan Karacan'ın eski eşi Zeynep Kadıoğlu, 2. Sayfa programına şoke eden açıklamalar yaptı.

İşte Zeynep Kadıoğlu'nun açıklamalarından satır başları...

ÇOCUĞUMUN YANINDA ŞİDDET GÖRDÜM

Okan’ın çok şeyini yakaladım. Biz birlikte çalışıyorduk, mesela kendisi dün ‘yine beni şirketimden attı’ demiş. Kendisi çalışandı patron değildi.

Bu olaylar olduğunda kendisine ekim ayında uzaklaştırma kararı aldırmıştım.

Öyle bir baba düşünün ki; çocuğuyla annesi aynı yataktayken gelip annesine vurabiliyor... Çocuğunun yanında annesi sesini çıkaramıyor diye!

Hem psikolojik, hem de fiziksel şiddet gördüm.

Ocak ayında boşandım.

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Kendisi sosyal medyada ‘evliymişiz’ gibi paylaşımlarda bulunuyor, sonra benim ofisimin önüne geliyor içeri giremiyor. Çünkü uzaklaştırmam var. Ta ki dün uzaklaştırmam bitene kadar!

Tekrar başvuru yaptım… İçeri girmedi, çalışanlarım aşağı indi; ‘Buyurun Okan Bey ne oluyor, nasıl size yardımcı olabiliriz?´ diye sordu.

Sonrasında polislerle geldi. Bağırıp çağırmaya başladı. Ağza alınmayacak laflar etti.

Ne olursa olsun ben bir anneyim. Okan’a iki çocuk vermişim... Her zaman yanında, arkasında olmuşum bunu herkes biliyor. Bütün işleri ben yaptım. Sonrasında buradan ayrıldı, ben çalışmaya devam ettim diye namusuma laf söylüyor.

BOŞANMAK İÇİN NAFAKA ŞARTI KOŞTU

Bu insan benden boşanmak için şart koştu; ‘Nafaka vermeyeceğim sana’ dedi. Ben şu an da tek başıma iki çocuğa bakıyorum.

Ben sustum! ‘Çocuklarım okuyorlar, babalarını iyi bilsinler’ dedim. Her pazar babalarıyla görüştüler.

Acı olan ne biliyor musunuz? Ben hep çocuklarımın yanında bakıcılarını gönderdim. Çünkü çocuklarıma bir şey olmasından korktum, güvenemiyorum. Psikolojisini normal bulmuyorum.

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Bu adamın bağımlılıkları var. Boşanma nedenlerimden birisi de bu. Evli kaldığımız dönemde de bu tarz şeyler yaşadık.

Benim iki çocuğum var. Ben çocuğumu böyle bir ailede büyütmem.

Kendisinin artık mantıklı olduğunu düşünmüyorum.

ÇOCUKLARIM İÇİN SUSTUM

Elimde videolar var, ses kayıtları var. Yaşadıklarıma inanamazsınız... Hep; 'Çocuklarım var' diye sustum. Çocuklarıma bile ‘anlaşamadık ayrıldık’ dedim.

En sonunda namusuma laf ettiği an boşanmaya karar verdim. Beni başkalarıyla yakıştırdı, bir kişi de değil bu!

Fiziksel şiddet uyguladığını çocuğum da gördü. Bunlar çok ayıp şeyler… Nasıl evlenmek normal, boşanmak da normal olmalı.

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Ama ben yanlış kişiyi seçmişim eş olarak. Hem kendim, hem de çocuklarım için uzaklaştırma kararı aldım.

HIRSIZLIK YAPTIĞI İÇİN KOVULDU

Çalıştığı yerden çıkarılma nedeni de hırsızlık!

Boşanma protokolümü de atarım, nafaka almıyorum.



Çalıştığımız yer bize sahip çıktı. Onun şu an dua etmesi lazım ama namusuma laf ediyor. Herkes kimin ne olduğunu biliyor.

DEFALARCA İHANETE UĞRADIM

Okan’ın taciz davaları çıktı ben sustum. Okan insanlara mesajlar attı ‘çocuklar çok küçük’ dedim. Sustum!

30’a yakın kadınla beni aldattı!