Fıtık ameliyatı oldu

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39 yaşındaki ünlü oyuncu, operasyon sonrası hastane odasında çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Bürsin’in “Sahip olduklarım için şükrediyor ve yoluma devam ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” notuyla yaptığı paylaşıma takipçilerinden çok sayıda “Geçmiş olsun” mesajı geldi.

Bürsin, 2023 yılında da bel fıtığı nedeniyle ameliyat olmuştu.

NEREDE GÖRÜLDÜLER

◊ Hande Erçel, Beykoz Acarkent’teki Coliseum’da, ablası Gamze Erçel’le kahve içip sohbet ederken...

◊ Simge Sağın, Nişantaşı City’s’de, arkadaşıyla alışveriş yaparken...

◊ Kerem Bürsin, Etiler’de, spor salonunun önüne park ettiği aracının bagajına çantasını koyarken...

◊ Güzide Duran, Akaretler yokuşunda, taksiden inerken...

◊ Murat Boz, Ataşehir’deki DeneyEvi Stüdyosu’nun balkonunda, Mert Carim’le kahve içerken...

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◊ Ayşegül Aldinç, Cihangir’de, aracından elinde poşetlerle inerken...

◊ Murathan Mungan, Çengelköy Börekçisi’nde, börek alırken...