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Firdevs Ev'in ilk öykü kitabı Tavana Bak okurla buluşuyor

#Firdevs Ev#Tavana Bak#Kitap
Firdevs Evin ilk öykü kitabı Tavana Bak okurla buluşuyor

Bugüne kadar yaptığı çevirilerle tanınan Firdevs Ev'in ilk öykü kitabı okurla buluşuyor. Ev'in Tavana Bak adlı öykü kitabı, 2 Şubat'ta İthaki Yayınları tarafından piyasaya sunuluyor.

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Tavana Bak, dört bölümden oluşuyor: Topluluk olmanın facialarına odaklanan Çoğalma; yoksunluğa ve ıssızlığa merakla bakan Eksilme; köprüler kurma telaşında Denklik ve absürtlüğü kucaklamayı deneyen Döngü. Büyülü gerçekçi öğelerin ağırlığını hissettirdiği kitap, tavana bakarken fısıltıyla anlatılacak tekinsiz ve oyuncu öyküler bulmayı hedefliyor.

1990'da İzmir'de doğan Firdevs Ev, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Yazdığı öykülerin yanı sıra kurucuları arasında yer aldığı Kırtıpil dergisi, bağımsız edebiyat topluluğu Metin Deneyleri Alanı ve İngilizce ve Almancadan yaptığı kitap çevirileriyle edebiyat çalışmalarını sürdürdü. Şu anda bir kültür sanat kurumunda çalışıyor.

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#Firdevs Ev#Tavana Bak#Kitap

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