Final konseri

Manifest, Ülker Arena’da, Hypers ve Focus İstanbul iş birliğiyle unutulmaz 4 konsere imza attı. Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay’dan oluşan grubu toplamda 50 bini aşkın kişi izledi. Manifest’in konserlerine ünlü isimler de büyük ilgi gösterdi.
Aslında başka kıyafet seçmiştim
Seda Bakan kızlarıyla birlikte konsere geldi. Geçen hafta Cannes Film Festivali’ne katılan oyuncu, kırmızı halıda giydiği kıyafetin perdeye benzetilmesiyle ilgili yorumlara yanıt verdi:
“Aslında başka kıyafet seçmiştim ama bir başkası giyince o kıyafeti hemen değiştirdik ve anlık ona karar verdik.” Bakan, kimin beğendiği kıyafeti giydiğini ise basın mensuplarıyla paylaşmadı.
Bıktık artık!
Sevgilisi Burak Yörük rol aldığı dizinin çekimleri için Trabzon’da olan Tuana Yılmaz konseri Sümeyye Aydoğan ve Selin Geçit’le izledi.
Yılmaz, Burak Yörük’le ayrıldıklarına dair iddialar için ise “Bıktık bu konudan. Ben artık sıkıldım konuşmaktan” dedi.
Evlilik soruları yanıtsız
Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, Manifest konserine katılan ünlü isimler arasındaydı.
Pusat, “Kız kardeşlerimize destek olmak için geldik. Son konsere yetiştik” dedi. Çift, evlilik sorularına yanıt vermedi ve sadece gülümsediler.