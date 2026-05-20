Final konseri

Manifest, Ülker Arena’da, Hypers ve Focus İstanbul iş birliğiyle unutulmaz 4 konsere imza attı. Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay’dan oluşan grubu toplamda 50 bini aşkın kişi izledi. Manifest’in konserlerine ünlü isimler de büyük ilgi gösterdi.

Ülker Arena ’da her gün 2 saati aşkın sahnede kalan Manifest en sevilen ve hit olan şarkılarını konser alanını dolduran binlerce seyircisiyle birlikte söyledi. Birçok kez seyircinin ‘Bir daha’ tezahüratlarıyla birçok şarkıyı grup 2 defa söyledi. Konser sırasında Manicam’larda dev ekranlarda dans eden hayranlar da yer alarak, konser deneyiminin bir parçası oldu.

Aslında başka kıyafet seçmiştim

Seda Bakan kızlarıyla birlikte konsere geldi. Geçen hafta Cannes Film Festivali’ne katılan oyuncu, kırmızı halıda giydiği kıyafetin perdeye benzetilmesiyle ilgili yorumlara yanıt verdi:

“Aslında başka kıyafet seçmiştim ama bir başkası giyince o kıyafeti hemen değiştirdik ve anlık ona karar verdik.” Bakan, kimin beğendiği kıyafeti giydiğini ise basın mensuplarıyla paylaşmadı.

Bıktık artık!

Sevgilisi Burak Yörük rol aldığı dizinin çekimleri için Trabzon’da olan Tuana Yılmaz konseri Sümeyye Aydoğan ve Selin Geçit’le izledi.

Yılmaz, Burak Yörük’le ayrıldıklarına dair iddialar için ise “Bıktık bu konudan. Ben artık sıkıldım konuşmaktan” dedi.

Evlilik soruları yanıtsız



Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, Manifest konserine katılan ünlü isimler arasındaydı.

Pusat, “Kız kardeşlerimize destek olmak için geldik. Son konsere yetiştik” dedi. Çift, evlilik sorularına yanıt vermedi ve sadece gülümsediler.

Buse Terim, konseri kızları ile birlikte izledi.Deha Bilimlier, Manifest hayranı kızlarıyla poz verdi.Sümeyye AydoğanEce Erken, oğlu Eymen ile konsere geldi. Erken, “Eymen’e ‘Şarkıları biliyorsan konsere gideceğiz’ dedim. O da hemen söyledi. Çocuklarımızın sevebileceği tatlı kızlarımız var. Manifest’e sonuna kadar destek” dedi.Yasemin Sakallıoğlu - Burak Yırtar