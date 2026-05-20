×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Final konseri

Güncelleme Tarihi:

#Manifest Grubu#Ülker Arena#Konser Serisi
Final konseri
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2026 08:06

Manifest grubu, Ülker Arena’da gerçekleşen 4 günlük konser serisini tamamladı. 360 derece sahne tasarımıyla 4 gün boyunca unutulmaz bir şova imza atan grubu aralarında ünlü isimlerin de olduğu 50 bini aşkın kişi izledi.

Haberin Devamı

Manifest, Ülker Arena’da, Hypers ve Focus İstanbul iş birliğiyle unutulmaz 4 konsere imza attı. Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay’dan oluşan grubu toplamda 50 bini aşkın kişi izledi. Manifest’in konserlerine ünlü isimler de büyük ilgi gösterdi.

Final konseri


Ülker Arena’da her gün 2 saati aşkın sahnede kalan Manifest en sevilen ve hit olan şarkılarını konser alanını dolduran binlerce seyircisiyle birlikte söyledi. Birçok kez seyircinin ‘Bir daha’ tezahüratlarıyla birçok şarkıyı grup 2 defa söyledi. Konser sırasında Manicam’larda dev ekranlarda dans eden hayranlar da yer alarak, konser deneyiminin bir parçası oldu.

Haberin Devamı

Aslında başka kıyafet seçmiştim

Seda Bakan kızlarıyla birlikte konsere geldi. Geçen hafta Cannes Film Festivali’ne katılan oyuncu, kırmızı halıda giydiği kıyafetin perdeye benzetilmesiyle ilgili yorumlara yanıt verdi:

Final konseri

“Aslında başka kıyafet seçmiştim ama bir başkası giyince o kıyafeti hemen değiştirdik ve anlık ona karar verdik.” Bakan, kimin beğendiği kıyafeti giydiğini ise basın mensuplarıyla paylaşmadı.

Bıktık artık!

Sevgilisi Burak Yörük rol aldığı dizinin çekimleri için Trabzon’da olan Tuana Yılmaz konseri Sümeyye Aydoğan ve Selin Geçit’le izledi.

Final konseri

Yılmaz, Burak Yörük’le ayrıldıklarına dair iddialar için ise “Bıktık bu konudan. Ben artık sıkıldım konuşmaktan” dedi.

Evlilik soruları yanıtsız

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, Manifest konserine katılan ünlü isimler arasındaydı.

Final konseri

Haberin Devamı

Pusat, “Kız kardeşlerimize destek olmak için geldik. Son konsere yetiştik” dedi. Çift, evlilik sorularına yanıt vermedi ve sadece gülümsediler.

Final konseri

Buse Terim, konseri kızları ile birlikte izledi.

Final konseri

Deha Bilimlier, Manifest hayranı kızlarıyla poz verdi.

Final konseri

Sümeyye Aydoğan

Final konseri

Ece Erken, oğlu Eymen ile konsere geldi. Erken, “Eymen’e ‘Şarkıları biliyorsan konsere gideceğiz’ dedim. O da hemen söyledi. Çocuklarımızın sevebileceği tatlı kızlarımız var. Manifest’e sonuna kadar destek” dedi.

Final konseri

Yasemin Sakallıoğlu - Burak Yırtar

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manifest Grubu#Ülker Arena#Konser Serisi

BAKMADAN GEÇME!