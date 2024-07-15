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'Filtresiz' İzel

Güncelleme Tarihi:

#İzel#Gökhan Keser#Pelin Akil
Filtresiz İzel
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 10:00

Sevgilisi Hakan Verbiç’le Çeşme’de tatil yapan İzel, önceki gün The Beach Of Momo’daydı.

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Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta Serenay Sarıkaya’ya benzetilen şarkıcı “Photoshop yok, basit bir filtre uyguladım” açıklamasını yapmıştı. Bu kez filtresiz haliyle objektife takılan İzel, uzun süre arkadaşı Nihat Odabaşı’yla sohbet etti. (Deniz BOY)

Filtresiz İzel

Ünlü isimler tatil beldelerinde güneş ve denizin tadını çıkarıyor. İşte ünlülerin yaz tatilinden renkli kareler...

'Sorun yok' mesajı

Haklarında çıkan boşanma iddiasını yalanlayan Pelin Akil ve Anıl Altan son dönemde sık sık paylaştıkları aşk pozlarına yenilerini ekledi.

Filtresiz İzel

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Sakız Adası’na giden çift, adanın popüler plajı Agia Fotini Beach’te çektirdikleri kareleri Instagram’da yayınladı.

Sevgilisiyle tatilde

Miray Daner yaz tatilinin startını verdi.

Filtresiz İzel

Sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu’yla tatile çıkan genç oyuncu, fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı. Sevgilisiyle beraber teknenin dümenine de geçen Daner’in paylaşımına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Filtresiz İzel

İyi ki doğdun sevgilim

Gökhan Keser oyuncu sevgilisi Çiğdem Batur’un doğum gününü sosyal medyadan kutladı.

Filtresiz İzel

Ünlü şarkıcı, Batur’la çekilen renkli karelerini Instagram hesabına “İyi ki doğdun sevgilim. Seni çok seviyorum” notuyla yükledi.

 Roma âşıkları

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin arkadaşlarıyla İtalya tatiline çıktı.

Filtresiz İzel

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Ünlü oyuncu, Engin’le Roma’daki Aşk Çeşmesi önünde verdikleri pozu Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.

Filtresiz İzel

Sporu ihmal etmiyor

Eski futbolcu Mesut Özil, Çeşme’de tatil yapıyor.

Filtresiz İzel

Tatilde de düzenli spor yapmayı ihmal etmeyen Özil kaslı vücudunu sosyal medya hesabında gözler önüne seriyor.

Bu yaz epey rock’n roll geçiyor

Rıza Kocaoğlu ailesi ve dostlarıyla Çeşme tatiline devam ediyor.

Filtresiz İzel

Ünlü oyuncu önceki gün renkli şortu ve taşıdığı deniz simitleriyle verdiği pozu esprili bir notla paylaştı: “Bu yaz epey rock’n roll geçiyor be!”

 

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#İzel#Gökhan Keser#Pelin Akil

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