Filmimiz tatsızlıklara pansuman olsun

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Yönetmenliğini Raşit Çelikezer, senaristliğini Barış Başar’ın üstlendiği, başrollerini Algı Eke ve Alper Saldıran’ın paylaştığı; Asuman Dabak, Zeynep Eronat, Yeşim Dalgıçer, Ünal Yeter gibi sevilen oyuncuların yer aldığı “Sil Baştan Kaynanam” 9 Aralık’ta vizyona girecek. Filmin kutlama yemeği önceki gün Cihangir’deki CZN Burak Fish Restaurant’ta yapıldı.

Algı Eke “Bütün filmimiz Sivas’ta çekildi. Romantik komedi genelde metropollerde çekiliyor ama biz farklı bir iş yaptık. Çekimlerden ve yaşadıklarımızdan çok mutluyum ve umutluyum” dedi.

Alper Saldıran ise sette hep güldüklerini söyledi: “Filmimiz için romantik anları da olan bir komedi diyebiliriz. Son günlerde yaşanan tatsızlıklara bir pansuman yapacağımızı düşünüyorum.”

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Gökçe Özyol ise Sivas halkının filme sahip çıktığını belirtti. Aslen Sivaslı olan Ömer Kurt ise “Sivas’ın gelin kaynana ilişkileri, örfü-adetini yansıttık. Ben orijinal Sivaslıyım, şive yapmama gerek kalmadı” dedi.