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Filmimiz tatsızlıklara pansuman olsun

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#Algı Eke#Alper Saldıran#Sil Baştan Kaynanam
Filmimiz tatsızlıklara pansuman olsun
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 07:26

Başrollerini Algı Eke ve Alper Saldıran’ın paylaştığı romantik komedi “Sil Baştan Kaynanam” 9 Aralık’ta vizyonda. Oyuncular filmin son dönemde yaşanan tatsızlıklara pansuman olacağını söyledi.

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Yönetmenliğini Raşit Çelikezer, senaristliğini Barış Başar’ın üstlendiği, başrollerini Algı Eke ve Alper Saldıran’ın paylaştığı; Asuman Dabak, Zeynep Eronat, Yeşim Dalgıçer, Ünal Yeter gibi sevilen oyuncuların yer aldığı “Sil Baştan Kaynanam” 9 Aralık’ta vizyona girecek. Filmin kutlama yemeği önceki gün Cihangir’deki CZN Burak Fish Restaurant’ta yapıldı.

Algı Eke “Bütün filmimiz Sivas’ta çekildi. Romantik komedi genelde metropollerde çekiliyor ama biz farklı bir iş yaptık. Çekimlerden ve yaşadıklarımızdan çok mutluyum ve umutluyum” dedi.

Filmimiz tatsızlıklara pansuman olsun

Alper Saldıran ise sette hep güldüklerini söyledi: “Filmimiz için romantik anları da olan bir komedi diyebiliriz. Son günlerde yaşanan tatsızlıklara bir pansuman yapacağımızı düşünüyorum.”

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Gökçe Özyol ise Sivas halkının filme sahip çıktığını belirtti. Aslen Sivaslı olan Ömer Kurt ise “Sivas’ın gelin kaynana ilişkileri, örfü-adetini yansıttık. Ben orijinal Sivaslıyım, şive yapmama gerek kalmadı” dedi.

 

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#Algı Eke#Alper Saldıran#Sil Baştan Kaynanam

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