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Filmde dublör kullanmadık

#Emir Khalilzadeh#Adanış Kutsal Kavga#İsmail Filiz
Filmde dublör kullanmadık
Sayit DURMAZ

Yönetmen koltuğuna Emir Khalilzadeh’ın oturduğu “Adanış Kutsal Kavga” filminin galası önceki akşamı Cinemaximum Kanyon’da gerçekleşti. 

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Yönetmen koltuğuna Emir Khalilzadeh’ın oturduğu “Adanış Kutsal Kavga” filminin galası önceki akşamı Cinemaximum Kanyon’da gerçekleşti.

Filmde İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Baki İlhan, Serdar Deniz, Nevzat Yılmaz, Aslıhan Karalar, Dilek Serbest gibi isimler rol alıyor. Gösterim öncesi İsmail Filiz, çok heyecanlı olduklarını söyledi:

Filmde dublör kullanmadık

“Kariyerimde aksiyon filmlerinin önemli bir yeri var. Türk sinemasında aksiyonun karşılığı olduğunu göstermeye çabalayacağız. Filmi izlemeye gelenlerin verdiği paranın karşılığını alacağını düşünüyoruz. Oyunculardan kimse filmde dublör kullanmadı.”

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#Emir Khalilzadeh#Adanış Kutsal Kavga#İsmail Filiz

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