Filiz Erkal: O defter kapandı... İbrahim'in acısı hiçbir zaman bitmiyor

2017 yılında beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden şarkıcı ve söz yazarı İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal, “Bak Burası Çok Önemli” adlı YouTube programına konuk oldu. 8 yıldır eşine büyük özlem duyduğunu dile getiren Filiz Erkal çocukları sayesinde ayakta kaldığını söyledi: “Kendimi avutmak zorundaydım çocuklarım için. Zaten onların olması benim için çok büyük bir avantajdı. Hani belki tek başıma olsaydım bu kadar güçlü duramayabilirdim. Ben iyi oldukça, onların da iyi olacağına inanarak ayakta kaldım. Hedefim sadece onlara güzel bir gelecek sunmak. Yani benim hedefim üç çocuğum. İbrahim’in bana bıraktığı emanetler onlar.”

HAYATIMDA KİMSE OLMAMALI

Filiz Erkal sözlerini şöyle sürdürdü: “Geriye dönüp baktığımda yaşananlara inanamıyorum. Gerçekten İbrahim’in sevenlerinin duaları beni ayakta tuttu. Buna inanıyorum. Aynı acıyı yaşamayan kimseye ifade edebileceğim bir duygu değil.” İbrahim Erkal’ın ardından kalbini aşka kapadığını da dile getiren Filiz Erkal, “İbrahim’den sonra hayatımda kimse olmadı, olmamalı. Ben orada bile ona ihanet etmiş gibi hissederim kendimi. Çünkü çocuklarım var. Eşlerini kaybettikten sonra yeniden evlenenler de oluyor. Ben bunları asla yadırgamam. Ama kendi düşüncem, tercihim; benim için o defter kapandı.”

ACISI HİÇBİR ZAMAN BİTMİYOR

Filiz Erkal, “Hangi yönünü çok özlüyorsun İbrahim’in” sorusuna da samimi bir yanıt verdi: “Her şeyini özlüyorum. Babaannem ‘Kapının önünde bir ayakkabısının bile durması yeter’ derdi. Gerçekten öyleymiş. Her konuda, her şeyde eksiğim.” Filiz Erkal “Zaman acını azalttı mı yoksa daha da özlemin katlandı mı” sorusunu da şöyle cevapladı: “Acı azalmaz. Bir yerin yandığında önce acın kabuk bağlar ama sonra hep izi kalır. Bunun gibi bir şey yani. O, her an, her dakika, her saniye her şeyde tekrarlıyor. Hiçbir zaman bitmiyor acısı.”

Eşimi Erkan Petekkaya oynasın

Filiz Erkal eşi İbrahim Erkal’ın hayatının film olmasını istediğini söyledi: “Ben filmi olsun istiyorum. Niçin istiyorum? İbrahim’in o gönlünün güzelliğini yeni nesiller de görsün. Onlar da tanısın. Ben bunu hep zaten her zaman söylüyorum, onunla ilgili her türlü projede her şeyi yaparım.” Erkal, “Eşinizi en doğru kim canlandırabilir” sorusunu da yanıtladı: “Bence Erkan Petekkaya. Çok başarılı. Bir de hani böyle onun tarzı olarak da benzer. İbrahim’e yakın görebildiğim şu anda ilk aklıma gelen isim o oldu.”