Fikret Kuşkan'ın komşusuyla başı dertte!

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Oyuncu Fikret Kuşkan, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Olay, 29 Mayıs Pazar günü Zekeriyaköy’de meydana geldi.

Evinin arka sokağında oturan arkadaşına doğru yürürken, sokaktaki başıboş köpeklerin saldırdığı Kuşkan, arkadaşının müdahalesiyle ucuz kurtuldu. Ünlü oyuncu, saldırı sonrası bir de sokaktaki köpekleri besleyen komşusunun, “Üzerine evdeki tüm köpekleri salarak seni parçalatırım” tehdidiyle karşılaştı.

Hem köpeklerin saldırısına uğrayan hem de komşusunun tehdidiyle neye uğradığını şaşıran Fikret Kuşkan, şikâyetçi olacağını söyledi.

MAHALLENİN HUZURU KALMADI

Olayla ilgili konuşan ünlü oyuncu, “Bu kişi köpekleri barınaklardan toplayarak kontrolsüzce evinin sokağına salıyor. Köpeklerin sayısı belli değil! Mahallenin huzuru kalmadı. Çocuklar sokağa çıkamıyor, can güvenliği yok” dedi. Kendisinin de bir hayvansever olduğunu ve bahçesinde kedi ve tavuk beslediğini belirten Kuşkan, şahıs hakkında belediyeye ve valiliğe şikâyette bulunacağını ifade etti.