Fikret Kuşkan ve eski eşi Bahar Kerimoğlu'nun nafaka çıkmazı!

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Fikret Kuşkan ile Bahar Kerimoğlu 14 yıl önce boşandı.

Çiftin bugün 15 yaşında olan çocuğunun velayeti anneye verildi.

Mahkeme, Kuşkan’ın çocuğuna nafaka ödemesine hükmetti.

Oyuncu bir süre önce mahkemeye başvurarak aylık 47 bin liralık nafakanın azaltılmasını istedi.

Kuşkan, Kerimoğlu’nun lüks bir hayat yaşadığını, bu hayatın bütün finansmanını kendisinden sağlamaya çalıştığını öne sürdü.

Avukatı Bahar Varol, “Müvekkilin ikinci evliliğinden de iki çocuğu vardır. Bakmakla yükümlü olduğu diğer çocuklarının masraflarıyla birlikte nafakayı ödemekte güçlük çekmektedir” dedi.

15 YAŞINDA ÇOCUK HER AY TATİLE GİDER Mİ?

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Davanın ilk duruşmasında söz alan Bahar Varol, “Davalı anne lüks bir hayat yaşıyor. Buna çocuğu da dahil ediyor. 15 yaşında bir çocuğun her ay tatile gitmesi, gösterilen mutfak ve kurs masrafları gerçekçi değildir” dedi.

Mahkeme, Kuşkan’ın tanıklarının dinlenmesi için duruşmayı erteledi.