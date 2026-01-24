Fikret Hakan ile evliliğini yıllar sonra anlattı: Tekneden inince bayılacaktım

Haberin Devamı

AKCİĞER kanseriyle mücadele eden Semiramis Pekkan, “Serda Büyükkoyuncu ile Masadaki Sırlar” programına katıldı.

Semiramis Pekkan, 2017’de vefat eden Yeşilçam oyuncularından Fikret Hakan ile 15 yaşında yaptığı evliliği anlattı:

“Fikret Hakan’ı ilk kez Galatasaray Adası’nda gördüm. 15 yaşındaydım. Tekneden bir indi; dünyanın en yakışıklı erkeklerinden biri. Baygınlık geçirmemek için kendimi zor tuttum. Yanımıza gelip ‘Bu ne güzel manzara’ dedi. Akşam dans ettik. Fikret, 32 yaşlarındaydı. Sonra babam fark etti durumumuzu. Evlilik biraz zorla oldu. Nikâh masasına gitmeden önce buluştuk, ‘Bak Fikret şimdi gidip bu nikâhı kıyacağız ama buradan çıkıp istediğin anda boşanabiliriz’ dedim. Şok geçirdi, ‘ne konuşuyorsun sen’ dedi. ‘Bu zorla yapılıyor, doğru bir şey değil’ dedim. Ondan sonra bir hayranlık bana. O hayranlık da 2 ay sürdü. O bir şey yapmadı, ben evden kaçtım ve yok olduk. Ben hâlâ samimiyetine inanmadım o evliliğin. Onun için çok üstünde durmadım ve el ele Sarıyer Belediyesi’nde dostça ayrıldık. Ondan sonra dost kaldık.”

Semiramis Pekkan tiyatro yaparken zor günler geçirdiğini söyledi:

“Ben hiçbir sinema filmimi seyretmedim. Sinemaya ekonomik olarak baktım. Tiyatrodan para kazanmak yoktu, aç yattığımı bilirim. Üç sene çok güzel birkaç oyunda oynadım. Tiyatro en sevdiğim mesleklerinden biri. Sinemayı çok sevmedim ama daha çok para kazanırım diye düşündüm. O da olmadı. Tabii ki tiyatrodan daha iyiydi. Ama orada çok kazanmadım çünkü bono veriyorlardı. Sen karnını doyurmak için bonoyu kırdırıyordun, yarısı gidiyordu paranın. Vadesinde kağıt parçası veriyorlar. Ama açsın zamanını beklemiyorsun, yapacak bir şey yok.”

Ajda ile rakip olacaktık

Tiyatro ve sinemadan sonra kısa süren müzik kariyerinin perde arkasını anlatan Semiramis Pekkan, ablası Ajda Pekkan’la rekabete sokulmak istendiğini söyledi:

“Ajda yıkıyordu ortalığı o sırada. Ajda ne isterse onu alabiliyordu. Ajda’nın önüne geçecek, yakınına gelecek kimse yoktu. Ajda’ya ‘Kervansaray’da sahne almam için bana ciddi para teklif ediyorlar ve şarkı söylememi istiyorlar’ dedim. O da ‘Aman, git söyle’ dedi. O benden bir halt olmayacağından emin. Zaten adam açık açık söyledi, ‘Ben sizi Ajda Hanım’a rakip çıkarmak istiyorum’ diye. Ajda’ya da söyledim bunu, o kadar emin ki ‘git söyle, al parayı’ dedi. Haklı, o dönem para o kadar değerli ki. Film yok, para yok. O da güzel bir tecrübeydi.”