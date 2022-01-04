Fikir iyi uygulama yanlış (BURCU ÖZBERK)

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Omuzların hatalı duruşu ve üzerine tam oturmaması gözü çok rahatsız ediyor.

Kendi seçimi mi, modacısının hatası mı bilemiyorum ama eğer basının önüne çıkıyorsanız, böyle hataların yapılma lüksü maalesef olmamalı.

Hedef tahtası (RACHEL ARAZ KİRESEPİ)

Siyah ve beyaz kadınların kurtarıcısıdır deriz ama bu durum her zaman geçerli değil.

Kurtarıcı bile olsa neyi neyle giyeceğinizi bilmeniz çok önemli.

Rachel’in üzerindeki her parça tek olarak ele alındığında güzel.

Ama bir araya gelince olmamış.

Çünkü pantolonu kalıp itibarıyla çok sorunlu.

Kim giyerse giysin çirkin duracak bir model.

Talihsiz seçimi sonucu öyle olmamasına rağmen çok kısa ve iri durmuş.

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