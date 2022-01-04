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Fikir iyi uygulama yanlış (BURCU ÖZBERK)

#BURCU ÖZBERK#Moda#Stil
Fikir iyi uygulama yanlış (BURCU ÖZBERK)
Hande Can

Renk ve ayakkabı uyumu doğru olsa da kalıp ve form olarak sorunlu bir elbise seçimi olmuş.

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Omuzların hatalı duruşu ve üzerine tam oturmaması gözü çok rahatsız ediyor.
Kendi seçimi mi, modacısının hatası mı bilemiyorum ama eğer basının önüne çıkıyorsanız, böyle hataların yapılma lüksü maalesef olmamalı.

Fikir iyi uygulama yanlış (BURCU ÖZBERK)

Hedef tahtası (RACHEL ARAZ KİRESEPİ)

Siyah ve beyaz kadınların kurtarıcısıdır deriz ama bu durum her zaman geçerli değil.

Kurtarıcı bile olsa neyi neyle giyeceğinizi bilmeniz çok önemli.
Rachel’in üzerindeki her parça tek olarak ele alındığında güzel.
Ama bir araya gelince olmamış.
Çünkü pantolonu kalıp itibarıyla çok sorunlu.
Kim giyerse giysin çirkin duracak bir model.
Talihsiz seçimi sonucu öyle olmamasına rağmen çok kısa ve iri durmuş.

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Fikir iyi uygulama yanlış (BURCU ÖZBERK)

 

 

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#BURCU ÖZBERK#Moda#Stil

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