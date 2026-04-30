Feyza Civelek: Nazardan korkuyorum!

İNŞALLAH UĞUR GETİRİR

Feyza Civelek, 31’inci yaşını önceki akşam Etiler’deki bir mekânda kutladı. Geçtiğimiz günlerde Etiler’de 9 milyon liralık Porsche’siyle çekilen fotoğraflarıyla gündeme gelen oyuncu, lüks aracı sorulunca “Kendime bir araba aldım, hayırlı olsun. İnşallah uğur getirir. Nazardan korkuyorum, nazar değmesin. O yüzden çok dillendirmeyelim” dedi.

TAŞLAYAMADILAR

Yer aldığı dizideki rol arkadaşlarıyla yaşadığı sıkıntılar ve hakkındaki torpil iddiaları için hemen her röportajında “Meyve veren ağaç taşlanır” diyen oyuncu, artık sloganı haline gelen o cümleyi tekrarladı: “Meyve veren ağaç taşlanır ama taşlayamadılar gördüğünüz üzere!”

İYİLİK DİLEDİ

Kızı Feyza Civelek’i gecede yalnız bırakmayan Melis Civelek, “Allah herkese iyilik nasip etsin” dedi. Ekrana dönmeye hazırlanan “Yasak Elma” dizisinin senaryosunu yazdığı konuşulan senarist, konuyla ilgili “Dizinin senaryosunu yazıp yazmadığım soruluyor, ben bilmiyorum, bilen biri bana söylesin” diye espri yaptı.

YENİ DİZİ HEYECANI

Geceye katılan Doğukan Güngör, “Bu gece ‘Kızılcık Şerbeti’ ekibiyle bir araya geldik. 4 yıllık bir aileyiz. Hepsini çok seviyorum. Feyza’nın da yeni yaşını kutluyorum” dedi. Oyuncu, sorular üzerine “Haysiyet dizisine başlayacağım, çalışmalar çok güzel ilerliyor. Partnerim henüz netleşmedi” açıklamasını yaptı.