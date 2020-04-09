Feyza Altun kimdir? Avukat Feyza Altun'un hayatıyla ilgili bilgier

Feyza Altun, 1987 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hukuk fakültesi mezunu olan Fetza Altun kendisini "Avukat, Feminist Aktivist, Filantrop, Yazar" olarak tanımlıyor. Tarafsız Çalışan Anneler Platformu'nun kurucusu olan ünlü avukat, “Kadının Fenni” isimli kitabıyla biliniyor. "Ne Seninle Ne Sensiz" programında danışman avukat olarak yer alanFeyza Altun, yıllar önce duruşmaya 7 aylık bebeğiyle girmesiyle haberlerde ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.