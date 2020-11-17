Feyza Aktan kimdir nereli kaç yaşında?

Feyza Aktan, magazin gündeminin ara ara üzerinde durduğu isimler arasında yer alıyor. Özcan Deniz ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Feyza Aktan, son günlerde geçirdikleri evlilikle gündemde yer alıyor. Peki, Feyza Aktan kimdir kaç yaşındadır? İşte, merak edilen isim hakkında detaylı bilgiler

FEYZA AKTAN KİMDİR?



Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1 yıl birlikte olduğu Özcan Deniz ile 8 Mart 2018'de sade bir törenle evlendi. Nikah masasına oturduklarında bebek bekleyen çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi .Feyza Aktan'ın evlenmeden önce gerçek adının Fatıma olduğu iddia edildi. Çift, 2019 yılında evliliklerine son verdi.