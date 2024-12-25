Feyyaz Şerifoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Feyyaz Şerifoğlu hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

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Feyyaz Şerifoğlu, Türk oyuncu ve şarkıcıdır. "O Ses Türkiye" yarışmasına katılmış ve "Gidene" adlı bir single çıkarmıştır. Ayrıca, "Kırmızı Oda" ve "Camdaki Kız" gibi popüler dizilerdeki rolleriyle tanınmaktadır. Peki, Feyyaz Şerifoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?

Feyyaz Şerifoğlu, 7 Ağustos 1991 tarihinde Rize'de doğmuştur. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü mezunu olan Şerifoğlu, oyunculuk ve şarkıcılık kariyerine erken yaşlarda adım atmıştır.

FEYYAZ ŞERİFOĞLU KARİYERİ

Feyyaz Şerifoğlu, "O Ses Türkiye" yarışmasına katılarak dikkatleri üzerine çekmiştir. 2019 yılında müzik dünyasına "Gidene" adlı single'ını çıkararak adım atmıştır. Oyunculuk kariyerinde ise "Kırmızı Oda" ve "Camdaki Kız" dizilerindeki rolleriyle tanınmıştır. Ayrıca Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yapmaktadır.