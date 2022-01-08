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Feyyaz Şerifoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

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Feyyaz Şerifoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında

Feyyaz Şerifoğlu, kariyeri ve hayatı ile merak ediliyor. 2014 yılında Behzat Gerçeker'in yönetimindeki Enbe Orkestrası'nda, daha sonra başta Ajda Pekkan olmak üzere birçok ünlü şarkıcıya vokalistlik yapan Feyyaz Şerifoğlu, 2013 yılında O Ses Türkiye'ye katıldı ve 'İnci Tanem' şarkısını söyledi. İşte, Feyyaz Şerifoğlu'nun özel hayatı hakkında bilgiler...

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Feyyaz Şerifoğlu, Gülseren Budaycıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan 'Camdaki Kız' dizisinde canlandırdığı 'Sedat Koroğlu' karakteri ile büyük beğeni topladı. Pek çok kişi, Feyyaz Şerifoğlu'nun özel hayatına dair detayları merakla araştırıyor. Peki, Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında?

FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?

Ajda Pekkan'ın vokalisti olan Feyyaz Şerifoğlu, 1991 Rize doğumlu. Şerifoğlu, üniversite eğitimi için Tekirdağ'a gelerek Tekstil Mühendisliği okudu.

Feyyaz Şerifoğlu’nun ilk single çalışması “Gidene” ise söz, müzik ve aranjesi Onur Özdemir’e ait olan DMC etiketi ile 18 Aralık’ta tüm dijital platform da yerini aldı.

Kırmızı Oda dizinde canlandırdığı Can karakteri ile hayran kitlesini artırdı.

Feyyaz Şerifoğlu, 2014 yılında Behzat Gerçeker öncülüğünde Enbe Orkestrası ile başladığı kariyer yolculuğuna birçok ünlü sanatçıyla sahne hayatına devam etti.

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